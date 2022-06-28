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社會 社會焦點 保障人權

捐款逾700萬！彰化皮包骨3兄弟各界愛心爆棚　善款成立信託專戶

▲彰化弱勢3兄弟骨瘦如材。（圖／彰化縣議員賴清美提供）

▲彰化葉家3兄弟。（圖／彰化縣議員賴清美提供，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

和美鎮皮包骨葉姓兄弟生活貧苦，經議員及媒體揭發後，湧入710萬元捐款，已知縣府社會救助金專戶受理民眾指定捐款有390多萬元，將成立信託專戶，輕度視障的葉家老三存摺，有民眾的捐款約有320萬元，部分定存，其餘留做做生活費使用。

葉家父母育有4男2女，女兒都已出嫁，4男皆未婚，老三視障領有身心障礙生活補助3700元，老大身體不好，無法外出工作，長年在家照顧老三，而老四幾年前也輕生，一家全靠老二在附近的工廠打零工賺錢，最近又遇到疫情沒工作，全靠視障補助過活，經常過著有一餐沒一餐的生活，也沒有錢可以繳健保費。

▲彰化弱勢3兄弟骨瘦如材。（圖／彰化縣議員賴清美提供）

葉家兄弟貧苦消息經議員賴清美曝光後，前彰化縣長卓伯源致電賴清美，表明要幫忙捐助葉家兄弟的健保費，另外還有一位陳姓商人要替3兄弟找一間自助餐，免費供餐一年，每人一天兩餐。不僅如此，各地善款也紛紛湧入，澎湖離島、台北、雲林等地都有熱心民眾捐款，社會處也提出專款專戶幫助3兄弟。

社會處表示， 縣府6月17派員關懷訪視並發放物資，葉家老大20日因病過世，葉家老二目前在家休養，將強化葉家在社區的鄰里關係與支持系統，後續視葉家老二身體狀況，評估返回職場，另外對於案家的需求，已協助健保紓困、完成健保卡核發及葉家老三轉介身障托養機構安置等，提供整體照顧計畫，全力協助案家恢復正常生活。

▲彰化弱勢3兄弟骨瘦如材。（圖／彰化縣議員賴清美提供）

另外，縣府為葉家指定專款專戶捐款，截至26日為止已有390萬元，議員賴清美也用葉家老三帳戶籌善款約320萬元，300萬會由社區總幹事協助轉至農會定存，剩下的作為家用；急難救助金專戶的善款會由台銀成立信託專戶，支應葉總明出院後入住機構的部分負擔。

▲彰化葉家老二與里長陳信義。（圖／記者唐詠絮攝 賴清美提供）

▲彰化葉家老二與里長陳信義。（圖／ETtoday資料照）

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