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又1熱帶擾動誕生！「雙颱共舞機會增」颱風等級曝　這天全台變天

▲南方海面上有兩大熱帶擾動發展中。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

▲南方海面上有兩大熱帶擾動發展中。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急）

記者李宜秦／台北報導

台灣南邊海域為一大低壓帶，中央氣象局表示，週五起低壓帶靠近台灣，導致天氣不穩定，也可能出現颱風等熱帶系統。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，南方海域中又有另一個熱帶擾動98W誕生，週五起會與熱帶擾動97Ｗ一同北上，兩者均有機會增強為颱風，估計強度約為輕度颱風等級。

台灣颱風論壇｜天氣特急表示，熱帶擾動98W誕生，這三天將逐漸整合發展，並與南海的熱帶擾動97W串連成一個大型低壓帶，週五起一同北上，兩者均有機會增強為颱風，但因環流廣泛、整合難度高，強度頂多維持在輕度颱風等級。

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週五後低壓帶逐漸籠罩台灣，加上西南風增強，中、南、東部降雨量值增加，北部午後雷陣雨也會變得更為明顯。

▲▼天氣,行人,路人,雷雨,口罩,斑馬線,過馬路,大雨,下雨,雨天,豪大雨,午後雷陣雨,梅雨,降雨,氣象,豪雨,颱風外圍環流,西南氣流,鋒面,撐傘,雨傘,陰雨綿綿,潮濕,濕度,熱對流,天氣配圖。（圖／記者李毓康攝）

▲週三起降雨機率增加。（圖／記者李毓康攝）

氣象局簡任技正伍婉華表示，太平洋高壓今明兩日東退，明日起受到東南風影響，帶來較多水氣，東半部、恆春半島整天斷續有雨，其他地區有午後雷陣雨，尤其山區、中南部會有短延時強降雨或局部大雨。

週五起低壓帶靠近台灣，天氣更不穩定，東半部、恆春半島、南部、澎湖、金門都整天斷續有雨，中部以北會有午後雷陣雨，東南部、南部有短延時強降雨或局部大雨。

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