有虎趴窗「猛盯」上廁所　遊客嚇歪：我要怎麼拉啊！

記者任以芳／綜合報導

大陸河南洛陽欒川竹海野生動物園的「廁所」成為打卡景點，近期有不少遊客留言，「上個廁所好刺激！」因為，蹲馬桶時轉頭一看，窗外竟然有老虎趴窗觀賞，感覺像盯看獵物一樣。「虎景廁所」的影片吸引數十萬人點閱按讚，直說「好想體驗。」

綜合陸媒《極目新聞》、《青蜂俠》等媒體報導，河南欒川竹海野生動物園「虎景廁所」十分刺激，根據遊客拍攝的影片顯示，有一頭老虎在廁所不斷好奇徘徊，時不時趴窗「盯著」上廁所的人，感覺像是看到美味獵物。

儘管「虎景廁所」鐵窗有三層保護，十分嚴密，透過縫隙清楚看見老虎用雙腳站立，趴在鐵網上與人互相對視。嚇得該名拍攝遊客說，「怎拉啊？」獲得數十萬的點閱率。

▲ 大陸一間動物園推出的「虎景廁所」 。（圖／翻攝 極目新聞）

不少有網友打趣的說，「老虎（看了）又不會傳出去，不要怕」、「老虎：我就看看。」欒川竹海野生動物園也跟著蹭熱度，在自己官方帳號留言，「誰想體驗在這個位置上廁所，我提前給大家占一下。」

報導指出，園區內有一間「虎景餐廳」，餐廳一側用玻璃把老虎隔開，還可以通過預留的洞口投餵老虎，不少遊客都曾前去體驗。

動物園工作人員也表示，這是園區的特色項目，可以讓人在吃飯、上洗手間時沈浸式觀看野生動物，安全措施有保障，遊客可以放心體驗。