猴痘殺入！專家讚：「台灣這1點」比歐美好太多　4動作防感染

▲國內出現首例境外移入猴痘確診個案。（示意圖／翻攝自WHO／Nigeria Centre for Disease Control）



記者李佳蓉／綜合報導

台灣24日出現首例境外移入猴痘確診個案，也成為亞洲第3個出現猴痘的國家，北市聯醫醫師姜冠宇近日也分享另一名美國個案，從肛門腫塊發展為潰瘍、有惡臭分泌物及直腸爆痛無法坐下，引發國人熱議。眼見國外猴痘傳播快速，不過毒物科專家招名威樂觀認為台灣不至於淪為國外的原因，在於「這1點」比歐美好太多。

毒物科專家招名威今（27）日在粉專指出，國外猴痘已經傳播快速，「但在台灣應該不至於，原因是我們的生活習慣比歐美好太多了！」他以藥物生產而言，歐美國家認為藥物是協助改善生活，而非改變。並舉例一名糖尿病患者，醫師建議他少吃白飯、少吃糖，亞洲國家患者多數會聽話，然而歐美國家患者可能會回答「可是我有在吃藥」，說不定還吃著甜甜圈。

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▲招名威認為，戴好口罩、勤洗手，衛生習慣做好才能避免傳染病纏身。（示意圖／123RF）

招名威說，「猴痘是接觸性為主的疾病，不戴口罩、不勤洗手、不區分室內外鞋，甚至還有許多的身體接觸，會讓身體帶著大量病毒，若只一昧期待的藥物、疫苗的問世與效果，這觀念是錯誤的。」無論對抗任何病毒，首要條件就是衛生習慣，藥物終究是輔助，要對抗猴痘，除了衛生，更重要在於保持健康，有足夠免疫力才能有效預防。

「預防勝於治療是千古不變的！」招名威認為，大家要做的是改變生活方式，才能預防病毒感染，除了勤洗手、回家就換衣服洗澡，酒精口罩更是不能離身。面對各種傳染病，疫苗不是仙丹，生活衛生、好的免疫力才是金鐘罩。