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剖中小卷「牠生前吃菸蒂」　一張照片惹怒萬人：人類要反省了

▲▼ 。（圖／翻攝爆料公社）

▲原PO買中小卷，裡面竟有一根菸蒂。（圖／翻攝爆料公社）

網搜小組／劉維榛報導

「噁爆！」一名女網友貼出一張照片怒喊，近日買中小卷，不料在廚房切開清洗時，赫見裡面有香菸，讓她傻爆眼「是誰放進去的？」照片曝光後，引發萬名網友戰翻，許多人認為是假照片，但另一派網友直言，「雖然圖片有點離譜，但是對愛護海洋生態環境有幫助」、「這是人類要檢討了」。

一名女網友在臉書《爆廢公社公開版》崩潰表示，最近特地買中小卷回家烹煮，結果剖開來要請乾淨時，發現牠的肚子「有一根抽完的香菸」，讓原PO臉垮怒喊「噁爆...是誰放進去的？」

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該篇貼文也被轉貼到《爆料公社》，從照片可見，香菸只剩菸蒂部分，但異物在肚子裡為何外觀仍然完整，事件真假性引發1.2萬網友震怒又震驚，「這是人類要檢討了」、「海洋污染嚴重」、「人類怎麼對待自然，也會被相對的反撲」、「人類造成嚴重海洋生態污染，真得要反省」、「還好沒吸管」。

不過另有網友質疑，「這是（照片）事後加工，為什麼要做這種誤導人的事？」「泡水那麼久菸頭還真新」、「人工放置的話要放到胃裡比較像」、「會相信這種照片，可見台灣生物教育有多差了」、「雖然不知可不可能完整吞入，不過您延伸出人類環境的破壞問題，是蠻重要的想法，相信很多人有看過海龜跟吸管的故事，這真的是很嚴肅的一件大事」、「雖然圖片有點離譜，但是對愛護海洋生態環境有幫助」。

另有網友認為，「小管通常都是用拖網捕撈的，所以垃圾跟小魚雜七雜八的東西都會混在一起，透過拖網水流的擠壓，進去小管身體裡面是有可能！不是吃進去的好嗎？」

▲▼ 。（圖／翻攝爆料公社）

▲▼ 。（圖／翻攝爆料公社）

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