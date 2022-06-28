滑到男友留言「壞壞會變黑」　她看影片崩潰：交往5年了！網喊丟臉

▲示意圖。（圖／記者李佳蓉攝）

網搜小組／劉維榛報導

「已過一陣子了...但我還是蠻在意的。」一名女網友難過表示，日前男友看影片，內容提到性行為並不會導致私密處變黑，怎料男友竟在下方發言「不用洗白，性行為後真的會變黑」，讓原PO感到崩潰。文章曝光後，引發網友眾怒「怎麼會跟這種人交往？如果是我會覺得很丟臉QQ」。

一名女網友在Dcard透露，某次看到一段影片，是有關於女性私密處的迷思，其中提到男女壞壞，「次數並不會導致下面變黑」，怎料男友卻在底下留言，「不用洗白，性行為後真的會變黑，大家有看過就知道，都成年人了。」

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當下原PO內心非常衝擊，左思右想後，她決定向男友問個清楚。男友卻只簡短回應，「不是在說妳」就語畢，事後男友也只強調，「就是不爽一直有人在洗白這件事才留言。」

如今這道坎，原PO始終無法釋懷，「我跟他交往五年了，也只跟我做過、只看過我的，不是在說我是在說誰。想問各位女孩們，這樣會很過分嗎？」

底下網友狂轟，「你可以反問他，為什麼你肛門周圍黑黑的？是不是因為跟別的男人性行為才那麼黑？」「覺得很過份...有常識的應該都知道私密處暗沉，有時候可能是因為穿褲子摩擦什麼的吧，這種事只有你看能不能接受了，不能接受就不要在一起」、「我爸媽說我小時候就是黑黑的，所以叫我烤焦麵包」、「沒常識又不尊重人」、「這不電爆他，對不起自己」。

▲網友怒炸樓！（圖／翻攝Dcard）

本站曾報導《私密處暗沉＝性經驗多？可以白回去？4個QA一篇看懂》，雖然性行為可能會有親吻乳房及私密部位的摩擦，「但性生活能摩擦幾下？親吻乳房又能親幾下？」婦產科名醫陳保仁駁斥，光靠性生活的摩擦頻率來改變私密部位的顏色很難辦到，不該和性生活氾濫畫上等號。反而是經常跑步、騎自行車，反覆摩擦達上萬次，或者發炎搔抓，才可能因為發炎反應產生色素沈澱，顏色才可能比較深。