約旦議會「打群架」激烈肉搏混戰　澳洲媒體人：跟台灣比還差得遠

記者張寧倢／編譯

約旦國民議會28日發生打群架，男性議員們互相拳打腳踢、出言辱罵，甚至連議長也訴諸憤怒的情緒來遏止騷亂。此前，議員們正在就一項提升女性基本權利的憲法修正案進行激烈討論。澳洲電視主持人梅納德還發推文說，「和台灣立法院衝突相比，他們還有很長的路要走。」

▲約旦議會打架，部分保守派議員不滿推動提升女性權利的修憲案。（圖／翻攝自Facebook／التلفزيون الأردني - Jordan TV，下同）

根據美國CNN報導，國民議會直播畫面顯示，約旦多名男性議員發生肢體衝突，他們擠在走道上不斷爭辯、辱罵，有人氣到用力推倒對方，接著猛烈地連續揮拳毆打，儘管許多人幫忙勸架，但情勢瞬間升溫，部分議員加入衝突，直接演變成一場多人混戰。

▲許多議員勸架無果，衝突瞬間升溫。（圖／翻攝自Facebook／التلفزيون الأردني - Jordan TV）

澳洲電視、廣播主持人梅納德（Maynard F# Crabbes）在推特轉發了約旦議會打架的影片，內文則提到了台灣。他說，「和台灣立法院衝突相比，他們還有很長的路要走。」

▲台灣立法院曾因萊豬進口問題引發爭論，國民黨立委潑豬內臟杯葛施政報告，與民進黨立委爆發多波推擠衝突。（圖／記者李毓康攝）

此前，議員們正在就一項憲法修正案進行討論，約旦婦女目前在健保、教育、政治參與和就業方面和男性享有平等權利，但在國籍和公民方面仍有不平等，例如，約旦女性不像男性一樣可以將國籍傳給子女或配偶。報導稱，此修憲案旨在提升女性的基本權利，卻遭保守派議員強烈反對，他們對這項改革不屑一顧，還有議員表示，這項改革違背道德和母性。

They have a way to go to match Taiwanese Parliament biff. RT @RT_com: Heated arguments | Jordanian lawmakers FIGHT during debate on constitutional amendments



More: https://t.co/BVGuPNmROB pic.twitter.com/x7i57D3yVI — Maynard (@Maynardcomau) December 30, 2021

一名目擊者表示，保守派議員里亞蒂（Hassan Riati）和伍德萬（Shadi Udwan）在互相辱罵和發表褻瀆性言論後，發生了衝突，隨後其他人也被捲入。擁護這項修憲案的議員歐達特（Abdulmunim Oddat）表示，修憲案沒有增加任何憲法新條款，只是為了創造「語言上的平等」。

WATCH: Jordanian lawmakers began punching each other in parliament amid a debate on reform, which included a heated argument over the adding of female nouns to the constitution pic.twitter.com/ylvkcSNGjQ — Middle East Eye (@MiddleEastEye) December 29, 2021

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