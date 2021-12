約旦議會「打群架」激烈肉搏混戰　澳洲媒體人：跟台灣比還差得遠

記者張寧倢/編譯

約旦國民議會28日發生打群架,男性議員們互相拳打腳踢、出言辱罵,甚至連議長也訴諸憤怒的情緒來遏止騷亂。此前,議員們正在就一項提升女性基本權利的憲法修正案進行激烈討論。澳洲電視主持人梅納德還發推文說,「和台灣立法院衝突相比,他們還有很長的路要走。」

▲約旦議會打架,部分保守派議員不滿推動提升女性權利的修憲案。(圖/翻攝自Facebook/التلفزيون الأردني - Jordan TV,下同)

根據美國CNN報導,國民議會直播畫面顯示,約旦多名男性議員發生肢體衝突,他們擠在走道上不斷爭辯、辱罵,有人氣到用力推倒對方,接著猛烈地連續揮拳毆打,儘管許多人幫忙勸架,但情勢瞬間升溫,部分議員加入衝突,直接演變成一場多人混戰。

▲許多議員勸架無果,衝突瞬間升溫。(圖/翻攝自Facebook/التلفزيون الأردني - Jordan TV)

澳洲電視、廣播主持人梅納德(Maynard F# Crabbes)在推特轉發了約旦議會打架的影片,內文則提到了台灣。他說,「和台灣立法院衝突相比,他們還有很長的路要走。」

▲台灣立法院曾因萊豬進口問題引發爭論,國民黨立委潑豬內臟杯葛施政報告,與民進黨立委爆發多波推擠衝突。(圖/記者李毓康攝)

此前,議員們正在就一項憲法修正案進行討論,約旦婦女目前在健保、教育、政治參與和就業方面和男性享有平等權利,但在國籍和公民方面仍有不平等,例如,約旦女性不像男性一樣可以將國籍傳給子女或配偶。報導稱,此修憲案旨在提升女性的基本權利,卻遭保守派議員強烈反對,他們對這項改革不屑一顧,還有議員表示,這項改革違背道德和母性。

They have a way to go to match Taiwanese Parliament biff. RT @RT_com : Heated arguments | Jordanian lawmakers FIGHT during debate on constitutional amendments More: https://t.co/BVGuPNmROB pic.twitter.com/x7i57D3yVI

一名目擊者表示,保守派議員里亞蒂(Hassan Riati)和伍德萬(Shadi Udwan)在互相辱罵和發表褻瀆性言論後,發生了衝突,隨後其他人也被捲入。擁護這項修憲案的議員歐達特(Abdulmunim Oddat)表示,修憲案沒有增加任何憲法新條款,只是為了創造「語言上的平等」。

WATCH: Jordanian lawmakers began punching each other in parliament amid a debate on reform, which included a heated argument over the adding of female nouns to the constitution pic.twitter.com/ylvkcSNGjQ