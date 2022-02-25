最古老人面雕塑！約旦遺跡藏「巨型瞪羚陷阱」　專家曝運作原理

▲約旦遺跡藏「巨型瞪羚陷阱」。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者廖翊慈／綜合報導

約旦及法國考古團隊於2021年10月，在約旦東南部沙漠中，發現其中一個擁有9000年曆史的新石器時代石雕遺跡「沙漠風箏」，團隊認為沙漠風箏是一個專門獵捕瞪羚的巨大陷阱，且是目前最古老的人面雕塑，研究成果於22日公開發表。

根據CNN報導，由Mohammad B. Tarawneh和Wael Abu-Azizeh領導的東南巴迪亞考古項目（SEBAP），在過去十年一直在調查該地區，他們認為「沙漠風箏（desert kites）」在整個石群遺跡中扮演陷阱的角色，整座遺跡是專門獵捕瞪羚，從陷阱至最終捕獲的圍欄都相當完備。

▲「沙漠風箏」的作用在於引誘瞪羚。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，考古學家表示「沙漠風箏」是由許多長長的石牆組成，而這些石牆將瞪羚引誘至一個類似柵欄的地方，並可捕獲獵物，除了沙漠風箏之外，還有其他刻有人臉的石群矗立在一旁，「這些人面石像，是目前考古遺跡中，最為古老的人面雕塑」。

據悉，其中被展示出的兩個石像，較小的為70公分，具有精細的人臉，被命名為「Ghassan」，而另一個為112公分，刻有特殊圖案與人形結合的，則為「Abu Ghassan」，除此之外，研究人員在陷阱周圍發現了人類生活的痕跡，在半地下的圓形小屋中，發現祭壇石、壁爐、以及大約150件海洋化石的收藏品等。