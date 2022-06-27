一張圖看六都長輩第4劑疫苗覆蓋率　藍議員憂：高雄不到10%

▲高雄市65歲以上第四劑疫苗接種人數45,926人，覆蓋率僅9.43%。（圖／記者湯興漢攝）

記者賴文萱／高雄報導

Omicron病毒持續肆虐台灣，統計至6/26，累計死亡人數達6254人，高齡長者一直都是高風險族群。高雄市議會國民黨團今翻出6都第四劑疫苗覆蓋率，指出高雄市不到10%，對比台中31%的覆蓋率明顯需要加強。

黨團總召童燕珍表示，累計至6/26，高雄市65歲以上第四劑疫苗接種人數45,926人，覆蓋率僅9.43%。對比人口數與高雄差不多的台中市，接種人數達到128,829人，覆蓋率高達31.30%，有非常明顯的差距，甚至二、三名的桃園跟新北也都有超過10%的覆蓋率，呼籲高雄市政府應盡快擬定對策，思考該如何增加施打率。

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▲一張圖看六都長輩第4劑疫苗覆蓋率。（圖／高市議會國民黨團提供）

新冠疫情至6/26台灣已累計360萬確診數，6000多人死亡，高齡長者更在染疫數及死亡數上都屬於高風險族群，尤其長照長者的死亡率更遠高於一般民眾確診死亡率數倍，市府應加強防疫作為，不可因疫情看似趨緩而鬆懈。

高雄市議會國民黨團要求高雄市政府，可以加碼高齡長者施打的禮品，並且增加第四劑施打的場所，提升民眾願意施打的誘因，鄰近的台南已經推出了施打抽機車的方式來鼓勵施打，高雄也應比照辦理。尤其高雄市政府在去年疫苗施打還是前段班，如今第四劑施打表現遠遠不如台中，高雄市政府應該要好好檢討，不要沉浸在過去的防疫成績裡。