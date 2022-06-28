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疫情步入「高原期」定期快篩才安心　只要「鼻內2公分」小朋友也好上手

▲▼經過三級警戒加上兩個月的暑假，已經停課三個半月的國高中小學生，終於在今天(9/1)開學恢復到校上課。台北市大同區大橋國小一大早就有不少家長送自己的小孩到校上課，由於防疫管控家長不得入校，學生進校也一定要量測體溫戴口罩噴灑酒精消毒後才能入內。（圖／記者湯興漢攝）

▲疫情嚴峻，家長格外不安讓小孩承擔感染風險上學讀書。（示意圖／記者湯興漢攝） 

生活中心／綜合報導

國內COVID-19疫情大爆炸，本土確診人數近來天天新增上萬例，中央流行疫情指揮中心及不少專家曾推估疫情高峰會落在5月中下旬，但未出現暴衝式上揚，其中原因就與民眾自主防疫意識高、積極施打疫苗有關，只是這波嚴峻疫情燒進校園，已有逾10萬名學生染疫，其中國小生佔最多，各級學校紛紛停課因應，尤其12歲以下兒童疫苗尚不普及，要承擔風險去讀書，不只小孩壓力大，家長更是每天提心吊膽。

相較於起初對病毒的未知不安，透過衛教持續宣導，戴口罩、勤洗手、酒精消毒等防疫行為，已漸漸內化在大眾日常生活中，再加上三劑疫苗施打後，身體多了保護力，每日外出可以放心不少，雖然現在疫情一波又一波襲來，進入高原期，確診病例高低起伏不定，自主防疫仍起到一定程度的公衛效果，普遍都能冷靜以對，因此目前趨勢沒有加強嚴格管制或升級，居家隔離也鬆綁採取「以篩代隔」，逐步朝「減災共存」防疫方向進行，無非就是希望能夠讓大家盡早恢復昔日正常生活。

▲▼國內新冠疫情嚴峻，學生染疫人數激增，各級學校陷入停課復課的無限循環之中。圖為新北市光復高中遠距視訊教學畫面，為在家無法上課的同學提供線上教學服務。（圖／記者湯興漢攝）

▲疫情嚴峻，學生染疫人數激增，校園彈性調整授課方式，像是採取線上教學，讓學習不中斷。（圖／記者湯興漢攝）

根據疫情走向，防疫政策採取滾動式調整，尤其學生染疫人數不少，校園隨時彈性調整授課方式，視情形暫停實體課程、改線上教學或混合教學，讓他們安心學習不中斷，又不曝露在風險中。只是對於雙薪家庭來說，家長要上班工作，無法全心待在家照顧小孩，儘管仍可讓他們到校上課或送去安親班、補習班、幼兒園，又不免擔憂如果有同學確診被交叉感染，而12歲以下兒童疫苗已陸續開打，但接種率尚不普及，現階段多數缺乏疫苗保護，近期又有多起兒童染疫惡化併發腦炎的重症，實在很難不心驚驚！

在這個關鍵時刻，「定期快篩」成了民眾做好自我健康管理的新常態，依中央流行疫情指揮中心數據統計，輕症或無症狀比例超過99%，很多人剛開始以為只是感冒狀症，快篩、PCR一驗才知道確診了。除了一有症狀就提高警覺，Omicron變種病毒傳染力強，一人中、全家幾乎都會中，因此只有自己篩還不夠，家中每個人篩一輪才能安心，而小朋友又是疫情的高風險族群，更是要時時刻刻掌握健康狀況！

民眾對於居家快篩有高度需求，市場也有各種檢測方法的快篩試劑提供選擇，雖然但在採檢這個步驟卻讓很多人卻步普遍還是以「鼻腔快篩」為主，因為準確率及特異性較高，，儘管使用者按照說明書指引可以快速操作，把棉棒戳入鼻孔2.5公分或更深，從鼻腔深處採集黏液，倘若角度不對，容易戳到痛飆淚、流鼻血或弄傷鼻腔，也怕戳得不深，導致檢測結果不準確。

▲▼ 零星確診仍不可掉以輕心　小孩成高風險族群！居家快篩「鼻內2公分＋好上手」小孩不怕、爸媽放心 。（圖／牛耳生技提供）

▲▼市場有多種類快篩試劑可選擇，普遍還是以準確率較高的「鼻腔快篩」為主。（上圖／藥局提供、下圖／牛耳生技提供）

▲▼ 零星確診仍不可掉以輕心　小孩成高風險族群！居家快篩「鼻內2公分＋好上手」小孩不怕、爸媽放心 。（圖／牛耳生技提供）

▲▼國內疫情多點爆發，連日確診人數創新高，民眾篩檢需求增高。耕莘醫院設置於院區的新冠肺炎社區篩檢站，連日都有民眾大排長龍等著做PCR篩檢。（圖／記者湯興漢攝）

▲一般人沒有經驗，如何幫小朋友快篩，對父母來說是一大考驗。（示意圖／記者湯興漢攝）

自行快篩難免會緊張，大人可以忍耐，小朋友則會因為害怕及不舒服而抗拒掙扎，讓家長每次幫忙快篩就像歷經一場大戰，建議篩檢前先讓他們有心理準備之外，再來就是挑選好上手的家用鼻腔快篩，市面上也有只要採集鼻孔內2公分的居家快篩，棉棒與口腔頂部平行緩慢向內前進，過程中不需施加任何壓力，每次沿著鼻腔壁畫圈圈約15秒，分別從兩個鼻孔採集到足夠的檢體量，之後等待15～30分鐘就可以知道結果。

在疫情之下，居家快篩幾乎成為現代人家中必備品之一，使用起來簡單，不用擔心太深入引起不適感，為幼童篩檢不需煩惱「難以下手」，在爸媽的示範與陪伴下，還可以教年紀較大的小朋友練習自行操作，鼓起勇氣嘗試戳鼻子，熟練以後，就會發現沒有想像中可怕，拿捏好力道，居家篩檢也可以自己來，在疫情期間定期快篩，為健康隨時做好個人防護，讓爸媽放心之外，萬一有症狀就揪出來，一個舉動也能保護同學。

另外，唾液快篩也是很多人會選擇的採檢方式，只要依照指示在準備檢測前30分鐘先清潔口腔，之後不要做吞嚥動作，待唾液慢慢產生，停留口中1分鐘後再吐出，過程相對舒適便利許多，造福了不少家長，不過小小孩難免不受控，有時不會乖乖照著說明做之外，當感冒、發燒時，特別容易口乾舌燥，在唾液分泌不足情況下，要取得檢體變得較為不易，此時手邊若有鼻腔快篩，就可以快速又準確地順利完成，建議平時把兩種劑型都準備好，再依照實際狀況選擇使用。

疫情來勢洶洶，在台快速擴散，也催出疫苗施打率，希望接種後能防範重症與死亡，保護自己與家人，但兒童疫苗才開打不久，病毒變異株Omicron對小朋友又是「大魔王」，除了叮嚀他們隨時注意個人衛生，正確洗手、口罩戴好戴滿，做好防疫工作，透過定期的居家快篩，也能讓自己鬆一口氣，卸下緊張、恐慌的心情，維持正常生活出門上學。

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