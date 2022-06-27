全台鬧血荒！林珍羽攜手獅子會高呼挽袖　熱血青年的這一代不缺席

▲民眾黨台北市議員參選人林珍羽號召捐血。（圖／林珍羽辦公室提供，下同）

政治中心／台北報導

全台疫情衝擊民眾減少外出，連帶影響捐血意願，全台血庫各血型存量告急。民眾黨台北市議員參選人(中山、大同)林珍羽特別攜手台北捐血中心與國際獅子會，舉辦「捐血傳愛 在大同」活動。林珍羽表示，這個活動是地方人士公益參與，除了提供快韓國篩試劑、台灣土雞蛋、防疫包等民生實用物資，也呼籲大家能夠挽袖獻出愛心捐出熱血，共同為台灣血庫盡一份心力。

林珍羽27日表示，她從學生時期就開始響應捐血活動，雖然笑稱時常被退貨，但熱血公益的心不減，看到目前疫情期間各血型血液庫存量告急，在投入政治工作之餘，她也邀請同黨戰友(松山、信義)楊寶楨熱血現身支持，期盼在全台鬧血荒之際，熱血青年的這一代更是不能缺席。

本次「捐血傳愛在大同」要特別感謝國際獅子會MD300大A區第四專區(A1區：鄭世脩主席、A2區：陳大業主席、A3區：李美惠主席)協同主辦本次公益活動，以及劉福永里長、台北府城隍廟、義光育幼院世美家園、中華商業聯合會、寧夏觀光夜市商圈、台灣夜市產業工會、台北市公關業職業工會、、宙航有限公司、狸君居酒屋、華新會計師事務所、財團法人陳德星堂，共同協辦支持。

林珍羽也呼籲，確診者熱血朋友別擔心，確診痊癒後14天即可捐血；只要身體健康沒有感冒、吃藥、打針等不適症狀，仍然可以挽袖捐血，她未來也將持續廣邀各界人士響應舉辦捐血活動，希望本次捐血活動能拋磚引玉帶動更多人幫助需要用血的病人度過全台缺血難關。