苗栗+798　確診連續6天下降！5／14以來新低確診人數

▲ 苗栗縣新冠確診趨勢圖，已呈緩步下降。（圖／苗栗縣政府提供）

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣今(6月27日)新增新冠肺炎本土確診798例，其中男性394人、女性404人。自今年1月1日至今天0點，累積本土案例6萬8,610人，人口占比確診率達12.81%。縣長徐耀昌表示本縣確診數已連續6天下降，為5月14日以來新低確診人數，觀察疫情發展，目前已呈現緩步下降的趨勢。

苗栗縣衛生局表示，有鑑疫情仍處於廣泛社區流行，因應民眾使用家用抗原快篩試劑之需求，自7月1日起，實施第三輪家用抗原快篩試劑實名制販售，將延續第二輪做法，每個販售據點每天配送份數117份，以及取消單雙號的購買限制，有需求民眾可以多加利用。

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衛生局長張蕊仙表示，目前實名制家用抗原快篩試劑貨源充足，隨到隨買，不用排隊。家用抗原快篩試劑實名制販售地點有97家販售實名制健保特約藥局及轄內無販售藥局的6個衛生所，每輪每位民眾僅能購買1次(可代購)，1份5劑，每份售價500元(醫材原則售出，概不退換)，相關實名制販售資訊可至健保署、食藥署、藥師公會或苗栗縣政府衛生局官網查詢。

徐耀昌叮嚀鄉親，暑假馬上就要到了，國內逐步朝與病毒共存調整防疫政策，但打疫苗仍是防疫重中之選，建議民眾應完整接種疫苗，平時仍應落實戴口罩等防疫措施，穩健地邁向疫後的正常生活。

▲▼ 苗栗縣6/27日新冠確診分布圖及總覽。（圖／苗栗縣政府提供）