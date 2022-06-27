餐廳低消「（√4 x｜2-7｜）²」元　網友算完傻了：怎麼是負數

▲店家規定低消。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

記者曾筠淇／綜合報導

有些餐廳會寫明用餐低消，以避免客人占位或不點餐的問題，日前就有一名網友貼出店家告示，上頭雖寫明有低消，但卻沒說清楚金額，反而是讓客人自己動腦計算。告示曝光後，吸引超過1.2萬人按讚朝聖，引發廣大網友熱議。

這名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」上貼文，直呼「低消算不出來怎麼辦？我也忘記帶香了！」從他貼出的圖片可見，店家寫明「請不要攜帶外食，我們會餓」、「餐點皆為現點現做，有時需等上半炷香的時間」、「為維護用餐品質，我們無法招待毛小孩」。

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除此之外，店家也要求客人要輕聲細語，禁止打包、禁止調皮也禁止喧譁。值得一提的是，店家雖然寫明用餐有低消，但卻不直接寫金額，反而列出算式「（√4 x｜2-7｜）²」要客人計算，也就是2乘以5等於10，10乘以10等於100元。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「我還以為是負數呢！4開根號*12-71的平方」、「我也看成12-71」、「重點以為是12-71想說也太難了吧」、「絕對值！我完全忘記這個符號的名字了，但是我猜到是100」、「我數學還我老師了...我第一次算50」；不過也有些網友回應，「這國一就會算了耶」、「我的天！這麼多人數學退步到連這都算不出來」。

此外，也有網友覺得「半炷香」的部分很有意思，「半炷香？15分鐘到一個小時不等。古代的香根據香的長度不同，粗細不同，燃燒時間也各有不同」、「香分好壞粗細，好的燒很久，壞的一下子就燒完了」。