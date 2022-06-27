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低消多少？店家甩「數學難題」自己算　網看傻：對不起老師

▲▼餐廳出奇招，要顧客自己算出低消。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

▲餐廳出奇招，要顧客自己算出低消。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

實習記者林郁婷／綜合報導

想用餐得先動動腦！一名網友到某間餐廳用餐，點餐時發現店家放了一塊木板，上面寫著每人低消，但後面接的竟然不是數字，而是一行含有開根號和絕對值的數學算式，要客人自己動腦算出低消金額，讓不少人覺得相當驚奇，也意識到以前學過的都還給老師了。

一名網友在「爆廢公社公開版」分享美食餐廳貼出的公告，只見一片木板靠在牆壁上，木板兩邊寫著鬧中取靜、輕聲細語的標語，板子上有一串數學算式引人注目，「每人低消（√4 x｜2-7｜）²」，下面還有其他注意事項，像是禁帶外食、毛小孩以及餐點現做須耐心等候，讓原PO哭笑不得，「低銷算不出來怎麼辦？」

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▲▼餐廳出奇招，要顧客自己算出低消。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

▲店家出的數學算式考倒不少人。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

照片曝光後，不少網友都哭喊，「老師我對不起你」、「腦袋的東西全部都還給老師了」，但也有人認為，店家這麼做會影響顧客的用餐心情，「無聊當有趣」、「餐廳很多，直接跳過這家謝謝」、「每組客人都會問吧？老闆不會被煩死嗎？」

不過，也有網友認真算出答案並附上解析，「算式中外有括號內有絕對值，計算時要特別注意，2減7等於負5，負5的絕對值就是正5，根號4等於2，2乘以5等於10，10的平方等於100」，因此正確答案為100。

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關鍵字：

爆廢公社公開版低消數學算式根號絕對值

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