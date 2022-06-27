曾酸北市長｢想當總統｣ 才做不好　柯文哲今吐真心話：2024選我

▲台北市長柯文哲。（資料照／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

民眾黨主席柯文哲台北市長的任期將滿，下一步是否投入2024總統大選備受各界關注。柯文哲26日率黨內子弟兵到宜蘭羅東夜市掃街時直言，「2024要選我當總統，才能打破台灣藍綠惡鬥的問題」，一番話隨即引來網友嘲諷，因為6年前的柯文哲才酸，台北市長會做不好，是因為「第一任時就想第二任，第二任時就想著當總統」。

柯文哲2016年時曾評價過去的台北市長，稱大家會做不好，是因為他們在第一任時就想第二任，第二任時就想著總統大位，如今自己直白的要人民選他當總統，讓不少網友批評「迴力鏢技能真的是點滿」、「原來他一直在說自己未來會發生的事」、「團隊裡有能力的都走光了，還在嘴」。

柯文哲26日晚間現身宜蘭羅東夜市，帶著子弟兵掃街宣傳，接受《董事長開講》直播連線時指出，無論藍綠，若當首長，一級幹部都不會出現反對黨的人，但只有像他，才會從新黨到民進黨都有，「我就明白跟你講，2024為什麼要選柯文哲當總統，才能夠打破台灣藍綠這種惡鬥的問題，台灣才能夠重新成為合作的國家，不是分裂的國家。」

柯文哲還說，台灣目前不可能統也不可能獨，不知道國民黨跟民進黨是在亂什麼？對於2024「真的很認真在做所有準備」，現在還有時間，做自己的事就好。