老公愛的是學長！5年不碰妻　她見「電腦照片」崩潰

▲阿強與小美經親戚介紹認識，阿強認為在2人婚前交往時，已向小美說出曾與男生戀愛的過去，並未隱匿同志身分。



圖文／鏡週刊

29年前，國片《囍宴》拿下柏林影展最高榮譽金熊獎，成功讓導演李安打入國際影壇，該部電影闡述同志面臨的社會與家庭衝突議題。劇中主角華人高偉同與同性伴侶美國人賽門在紐約同居，由於高偉同遠在台灣的父母不斷催婚、希望抱孫，偉同只好找上想拿美國綠卡的女子顧威威假結婚，矇騙父母。

沒想到，電影類似情節在台灣真實上演。近來法院一起判決出爐，首度揭露男同志戀情侵害異性婚姻配偶權案例。根據判決，一名男工程師因害怕社會壓力，選擇與親友介紹的女生結婚，婚後礙於性向、完全不碰妻子，並對彼此碰觸身體產生極大排斥感，陷入恐懼，妻子因此懷疑丈夫對婚姻不忠，事後才發現老公愛的是男生，情緒幾度崩潰，讓夫妻倆長期陷入痛苦循環，令人不勝唏噓。

判決指出，家庭主婦小美（化名）在2016年間與工程師阿強（化名）結婚，2人雖仍維持婚姻關係，不過，小美指控丈夫隱瞞同志身分與她結婚，指2人新婚5個月時，她在家中電腦發現許多丈夫收藏的男男性愛照片，其中竟然包括老公與其學長小明（化名）的親暱合影。

▼同婚法於3年前通過，同志團體在立法院外相擁打氣，目前同婚已獲6成民眾支持。



小美說，她看到照片後不斷質問丈夫，為何電腦會有這些照片？最後卻被老公斥責，阿強一再否認照片中的另位男主角是小明，堅稱照片都是婚前拍的。

▼阿強（化名）宣稱妻子所看到的男男親暱照是他在婚前所拍，因害怕社會霸凌才結婚，自己是喜歡男生的同志。示意畫面，圖為《黑幫少爺愛上我》劇照。



直到去年4月間，阿強透過LINE在家族群組表明自己的性傾向，內容寫著：「結婚之後，真正與妻子住在一起，相處時我才發現，原來我並不喜歡女生，我根本就沒有喜歡跟她住在一起的感覺，我一直以為我是雙性戀，原來這一切都是我害怕社會的霸凌，而選擇欺騙自己的心態，我其實就是一個貨真價實喜歡男生的同志。」

小美得知後氣炸，她問老公：「明明我看到你跟小明的事情時，你一直否認耶，你否認了5年才跟我說對不對？那天晚上我們又吵了一次架，你才承認說，喔，對！你跟小明發生了關係。」小美氣炸，認為婚後身心重創，配偶權遭侵害，對丈夫及小明提起連帶賠償100萬元請求。





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