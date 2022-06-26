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逆子拿軍刀刺死雙親「媽媽是惡魔」　法院判他死刑：你才是惡魔！

▲▼法院,法槌,判決。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲鄭男持刀刺死雙親，被判死刑定讞，2022年5月24日執行完畢。（示意圖／免費圖庫pexels）

記者柯振中／綜合報導

四川省成都市先前發生弒親慘案，41歲的鄭姓男子吸毒後懷疑妻子出軌，與對方發生爭執，進而要求離婚，沒想到因為遭到父母斥責，竟拿刀將父母刺死，恐怖行徑令人法指。最高法院審理後，判處鄭男死刑定讞，2022年5月24日執行完畢。

綜合陸媒報導，鄭男2019年10月4日在家吸食毒品，隔天中午產生幻覺，懷疑妻子出軌，因此要求離婚。當天下午4點左右，鄭男跑到住家四樓，告知父母「我打算離婚」，遭到66歲范姓母親斥責，竟然拿出隨身攜帶的仿製軍刀，朝媽媽的臉部、頸部捅刺數刀，又朝著臥病在床的76歲老父親捅刺。

▲▼商業糾紛,官司,法院 。（圖／取自Pixabay）

▲鄭男懷疑妻子出軌要求離婚，媽媽勸阻反而被刺死 。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

陳姓妻子發現丈夫發瘋，立刻上前勸阻，卻反而遭到持刀威脅，只能跪在地上。鄭男發現母親還活著，竟然又上前猛踹，接著又朝父母捅刺數刀，造成2人身亡。

法院審理後認定，鄭男吸毒後產生幻覺，捅刺父母數刀，殺人犯意堅決、犯罪情節惡劣，手段相當殘忍，後過、罪行相當嚴重，行為構成故意殺人罪，判處死刑、褫奪公權終身，死刑2022年5月24日執行完畢。

最高法院認為，鄭男自述長期吸毒，平時混用多種毒品，也曾因此被行政拘留、社區戒毒，但仍不知悔改，仍然持續施用毒品，無端懷疑妻子出軌，還認為勸阻離婚的母親是「惡魔」，無疑是毀滅人性，這種人才是真正的惡魔。

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