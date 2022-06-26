整個學校是一座植物園　蘭嶼高中畢業典禮呈現民族教育成果

▲蘭嶼高中畢業典禮呈現民族教育成果。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣蘭嶼高中推動民族實驗教育第4年，為了讓畢業生能夠有一個難忘而深刻的回憶，蘭嶼高中今年度的畢業典禮除了有伴著滿滿回憶的校園巡禮、畢業生走紅毯、導師的祝福語，以及畢業生家長及學弟妹在線上獻上的祝福外。典禮後的民族教育成果展，畢業生在班級展示攤位前跟師長分享他們的學習成果，解說文化學習的收穫，感謝耆老及老師們的教導，場面相當溫馨。



饒慶鈴縣長表示，蘭嶼高中在與林業試驗所合作之下，將學校建置成為一座植物園，包括「重建孩子的傳統生活場域」，讓生活日漸脫離自然的孩子，重新找回與環境的連結，並且學習傳統自然生活智慧，讓民族教育更符合現代環境變遷的需求。



▲蘭嶼高中畢業典禮呈現民族教育成果。（圖／記者楊漢聲翻攝）

在地耆老王瑞芳先生是計畫的靈魂人物之一，他不僅一肩挑起一線的植物照顧工作，也經常給予學生在傳統知識及植栽技術的指導，在傳統森林知識與技能幾乎斷層的現在，別具意義。

教育處林政宏處長指出，蘭嶼高中將整個學校打造是1座植物園，可以幫助師長在課程上做更好的結合。目前校園總共育有67種植物，其中列為台灣維管束植物紅皮書的瀕危植物就有29種，民族植物32種，短短幾年的時間，可謂成果豐碩。未來，學校也將進行整合課程與服務學習，擴大影響範圍，將保育觀念與行動推廣到部落。