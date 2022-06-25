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台東「就是愛你」淨灘　清出250公斤海廢　拿金幣又守護環境

▲台東「就是愛你」淨灘，快樂拿520枚金幣又守護環境。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東「就是愛你」淨灘，快樂拿520枚金幣又守護環境。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣環保局及大武鄉公所25日在省道台九線420K的大武濱海公園，共同舉辦「9420就是愛你」淨灘活動，鄉公所、鄉內各機關、社區與前來台東旅遊的遊客約200人一起參與。現場除了贈送每位參與淨灘活動民眾，代表「我愛妳」的520枚台東金幣，活動壓軸也抽出了10位民眾，可得到9420枚台東金幣的大獎，現場活動充滿快樂氣氛外，也共清理出海灘廢棄物250.93公斤。

活動由大武鄉黃建賓鄉長、環保局郭建成局長與大武鄉公所、大武鄉代表會、林務局台東林區管理處、尚武社區、大武社區、南興社區和大武鄉生活美學協會人員共同淨灘，郭建成局長表示，很高興和大武鄉親及遊客們一起淨灘，大武濱海公園的9420是非常受歡迎的打卡景點，近年來在大武鄉公所成功的經營下，不論是硬體的設施或是軟體的服務都能讓大家感受到向前的力量，今天的淨灘活動是大家一同宣示對於環境「就是愛你」的心意，謝謝所有參與淨灘活動的朋友，守護環境，需要大家一同努力。

大武鄉長黃建賓指出，大武濱海公園9420打卡景點，是遊客來台東縣境，第1個親海的遊憩景點，有越來越多遊客在這裡留下美好記憶，與環保局合辦「9420就是愛你」淨灘活動，用寓教於樂的行動，喚醒大家愛護環境的心，大武鄉歡迎每一個來到9420的朋友們，希望大家都能留下美好回憶，未來也將持續與環保局合作維護大武沿岸，攜手維護海岸環境。

來自南興村參與淨灘的李姓夫妻表示很幸運抽中9420大獎，2人表示，感謝環保局與大武鄉公所舉辦這麼有趣的活動，大家要一起愛護海灘環境，愛護地球。大鳥國小的小朋友們都開心參加淨灘，其中尤姓小朋友說，大武鄉的海灘很漂亮，更要好好的愛護，請大家把垃圾隨身帶走。

環保局表示，今日淨灘活動成果，一般廢棄物為77.43公斤、資源回收廢棄物為173.5公斤，總數量250.93公斤，謝謝每一雙參與淨灘活動的手，每一個愛護環境的朋友，透過實際行動，繼續保持對環境「就是愛你」的心，在生活中減少廢棄物的產生、在海灘遊憩時隨手帶走垃圾、只留下珍貴回憶，一起來守護美麗的台東藍。

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