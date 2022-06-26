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陸4萬多家保險套廠收攤！大廠轉型「改做醫療手套」求生

▲▼陸4萬多家保險套廠收攤！轉型「改做醫療手套」求生。（圖／翻攝紅星新聞）

▲保險套銷量大減，部分廠商轉型生產醫療手套。（圖／翻攝紅星新聞）

記者蔡紹堅／綜合報導

保險套廠商原先認為疫情期間保險套需求將大增，但過去兩年時間，保險套的銷量卻大減，許多廠商為了求生都改生產醫療手套，但成功轉型的並不多，從疫情初期至今，中國大陸已有超過4萬家保險套生產企業註銷收攤。

根據《紅星新聞》報導，全球最大的保險套生產商，馬來西亞的康樂公司曾樂觀認為，由於經濟不確定，被困在家中的人們會採取保險措施，保險套的需求會激增，再加上疫情導致工廠關閉，保險套將出現短缺情形。

但過去兩年的時間內，康樂的保險套產品銷量卻下降了40%。廣東保險套產商諾絲科技的董事長江志銘表示，整體來看，從2020年疫情爆發後到現在，保險套銷量整體下滑率在10%以內。

江志銘認為，保險套銷量下滑，可能與使用場景有關，「在疫情的影響下，一旦被封控，人與人之間不能溝通的話，銷量肯定會下降。因為除了家庭外，保險套還有其他使用場景，而且數量不少的。當人們的溝通、往來減少後，保險套的使用頻率也有所減少。」

▲▼陸4萬多家保險套廠收攤！轉型「改做醫療手套」求生。（圖／翻攝紅星新聞）

報導提到，部分保險套生產企業本身就配備有醫用手套業務，如紫竹乳膠，在保險套的銷量下滑之後，有部分此前僅生產保險套的企業也把目光轉向了醫用手套。

有業內人士透露，從保險套轉到醫用手套，這在行業內比較常見，因為兩者的原材料相近，且同屬於醫療器械。不過，轉型中會遇到種種困難，真正轉型成功的企業不多。

其中，桂林恆保健康防護有限公司被視為轉型者中的佼佼者。但是，恆保防護的品牌經理蔣佳告訴紅星資本局，早在2018年，他們已經佈局了相關戰略。

蔣佳表示，公司要做大健康，這是針對健康防護產業鏈的佈局，2019年，當時手套的生產線有3條，年產能還未達到1億副，「預計今年所有的產線投產，年產能能達到8億副。」

▼也有廠商推出創意保險套。（圖／翻攝紅星新聞）

▲▼陸4萬多家保險套廠收攤！轉型「改做醫療手套」求生。（圖／翻攝紅星新聞）

蔣佳透露，受到疫情的影響，醫用手套的需求量增長得出乎意料，每年幾乎能達到100%的增長，它帶給公司的利潤比保險套要多，「我們期望公司上市後再回頭反哺保險套業務。」

蔣佳進一步指出，從全國的情況來看，目前保險套生產有產能過剩的現象，恆保防護的保險套銷量仍在增長，但對於很多沒有技術、沒有實力的國內保險套生產企業，「聽說情況不容樂觀。」

數據顯示，從2019年到2021年，保險套生產企業的註銷數量分別為14987家、19229家和17803家；2022年截至6月20日，有6184家註銷。也就是說，在過去兩年半的時間內，約有4.32萬家保險套生產企業進行註銷，平均每年註銷1.73萬家，遠多於2019年的註銷數據（14987家）。

蔣佳強調，國產保險套在疫情期間面臨著強大的洗牌壓力，無技術、無體系、無成本優勢的國產保險套會大量消失，「經過疫情及市場的洗禮，未來3到5年，保險套行業將快速復甦及增長，擁有專利及創新實力的國產保險套會快速崛起。」

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