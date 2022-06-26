全台血庫存量告急　小英之友會捐血活動助解荒

▲「捐熱血 獻愛心」新北市小英之友會捐血活動 。（圖／新北市議員參選人張嘉玲競選總部提供）

記者皮心瑀／新北報導

因疫情衝擊許多民眾減少外出，連帶影響捐血意願，導致全台血庫存量告急。新北市小英之友會26日在中和四號公園舉辦「捐熱血、獻愛心」捐血活動，號召大家挽袖獻出愛心捐出熱血。

新北市小英之友會總會長賴正時表示，小英之友會長期關心醫療用血的需求，每年都會在520前後的時間舉辦捐血活動，今年因為疫情的關係導致用血需急，希望大家可以一起來共襄盛舉獻出熱血，也特別感謝立法委員江永昌的安排配合，以及新北市議員參選人張嘉玲的用心協助，讓活動可以順利進行。

江永昌表示，日前小英號捐血車正式啟用，讓更多人可以加入捐血的行列，加上今日同時在板橋、淡水和雙和地區舉辦捐血活動，相信對緩解全台血荒大有助益，讓每一袋捐出的熱血都成為醫護人員堅強的後盾。台灣正處於疫情的關鍵時刻，除了疫苗必須打好打滿，提升全台的疫苗覆蓋率，特別提醒因疫情影響，凡確診者或密切接觸者，務必痊癒後或最後接觸日14天內暫緩捐血，保護自己也保護他人，接種疫苗無異狀的人可以立即捐血。

新北市議員參選人張嘉玲表示，疫情期間服務團隊努力服務，包括有服務處成立疫情關懷據點，即時提供疫情指引，互相照顧，緩解醫護壓力、協助居隔市民代購快篩、提供確診者關懷、協調防疫居隔單相關措施補正、反映及解決民怨、協助募集N95口罩3000個給「耕莘醫院」、快篩1000劑給「新北市政府警察局中和分局」、協助募集物資口罩、水、八寶粥給「大同育幼院」，最後則是因應疫情血荒，舉辦「新北市小英之友會捐血活動」。

張嘉玲說，以上種種努力都是希望可以守護新北市民的健康，並提供安全優質的生活環境，並呼籲每一份熱血都是一份愛心，可以幫助每一條寶貴的生命，拜託大家踴躍前往捐血響應愛心，緩解血荒，為疫情送暖。