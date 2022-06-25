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快訊／被揪贊成民進黨立委薪水補電價　吳秉叡：錯把馮京當馬涼

▲▼吳秉叡被王鴻薇起底曾贊成民進黨立委薪水補電價。（合成圖／翻攝自王鴻薇臉書、記者李毓康攝）

▲吳秉叡被王鴻薇起底曾贊成民進黨立委薪水補電價。（合成圖／翻攝自王鴻薇臉書、記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

電價調漲議題引關注，國民黨台北市議員王鴻薇昨起底民進黨立委吳秉叡曾在6年前，對於民進黨版的《電業法》過關後，若2025年廢核前的電價比2016平均電價貴，由民進黨立委薪水補貼一事表達贊成。吳秉叡今（25日）說，2016年《電業法》修法的一大重點是發電端自由化，如今有人拿石油、天然氣及煤炭高漲，導致發電成本增加，而有電價調漲可能性的議題，來說那次修法不會漲電價，是錯把馮京當馬涼。

國際燃料價格上漲，傳台電已提出最少漲幅電價方案，方向是平均調漲幅度至少5%起跳，包括工業用電大戶將調高8％至10％；壓低小商家以用電1500度以上，民生用戶以1000度以上為調漲門檻。而經濟部也預計27日召開電價審議委員會，決定是否調漲。

王鴻薇24日在臉書上傳一張截圖，顯示有網友表示「這樣好了～如果DPP版的電業法過了，電價在2025年廢核之前，在這期間電價如果比2016的平均電價貴，多出來的部分就用DPP的官員及DPP立委的薪水補，委員意下如何？」而吳秉叡則在下方留言回應「贊成」。

「呼籲吳秉叡出來面對！」王鴻薇表示，看民進黨要不要設立窗口來接收全台民眾的電費單？還是通通都寄給吳秉叡辦公室？民進黨錯誤的能源政策，使台灣陷入缺電、停電、漲電價的夢魘，工商業大老通通跳腳，當年騙選票時喊得很有自信，但今年才2022年就破功，去年三次大停電記憶猶新，人民過的像第三世界，真的是厲害了，民進黨。

對於電價調漲，吳秉叡25日上午在臉書指出，2016年《電業法》在立法院修正，其中一大重點是發電端自由化，不再由台電一家壟斷。就理論而言，供給面如果增加，價格應該是下降而非上漲，這就是修法的重要目的之一。

吳秉叡說，現在有人拿今年以來因為各種因素導致石油、天然氣及煤炭高漲，導致發電成本大幅增加，而有電價調漲可能性的議題，來說6年前《電業法》修正不會漲電價的說法是錯誤的。「就小弟看來是『錯把馮京當馬涼』！」

另外，吳秉叡還用Hashtag強調，「電價上漲須警慎」、「希望拒漲民生用電」。

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