鹿港小鎮驚見5面「死亡」不祥木牌！嫌犯被逮曝超瞎理由

▲鹿港鎮道路巷口被放置死亡立牌，警方昨逮獲放置木牌的嫌犯。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者白珈陽／彰化報導

民風純樸的彰化鹿港小鎮，近日出現以白色筆書寫「死亡」2字的5面黑色木牌，置放在馬路上或燈桿旁，令當地民眾人心惶惶。警方循線鎖定1名馬姓男子並於25日將他查獲到案，馬男供稱，他因為在附近曾經被狗追，因此要放木牌「驅魔趕狗」，警方聞言啼笑皆非，訊後依違反社會秩序維護法將他函送法辦。

臉書《~~我愛鹿港小鎮~~》日前有民眾PO文指出，近來在海浴路、鹿西路及中山路等地，或是巷口都有看到寫著斗大的字「死亡」的黑色立牌，讓人覺得毛毛的，非常不舒服，尤其是在夜晚經過，真的很嚇人，請不要惡搞純樸的鹿港鎮民。

▲▼海浴路、鹿西路一帶，遭人放置不祥黑色木牌，讓當地民眾人心惶惶。（圖／民眾提供）

鹿港警分局表示，經調閱周邊監視系統、地毯式訪查附近居民，抽絲剝繭、交叉比對相關資料後，發現1名40歲的馬姓男子涉有重嫌，昨日傍晚循線將他查獲到案。

馬男供稱，之前行經海浴路附近時曾被狗追，為了趕狗驅魔，遂在多個地點放置寫上死亡2字的黑色木牌。警方訊後將他依法函送。

鹿港分局表示，此風不可長，就算是惡作劇都不可取，已順利將渉嫌放置馬姓男子查獲到案，讓民眾免於恐懼、害怕，也請民眾勿有心存僥倖心理，以免受罰。