嘉義「百工修繕利他協會」　助弱勢修繕房屋

▲嘉義百工修繕利他協會 助弱勢修繕房屋。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

家住新港79歲施姓案主因多年前動過心臟手術，行動不便無法從事強度太高的活動及工作，同住家人女兒及孫子也因智能低下領有身障手冊；案主住家為老舊磚瓦造平房，瓦造屋頂因年久失修逢雨漏水，房屋主結構由竹子及木材建造，因竹子及木材日久毀壞導致屋頂有塌陷危機，居住問題已困擾案主多年。

經當地議員林秀琴及村長關心並積極協調後轉介嘉義縣百工修繕利他協會進行評估修繕事宜，協會中各職業工會相關成員經多次場勘後展現專業分工，決議舊有屋頂請營造業工會拆除，鐵工業工會再以鐵材為結構重建，後請水電裝置工會及油漆工會進場修繕，施姓案主也相當開心迎接動工的到來；24日議員葉孟龍、議會機要秘書黃啟豪也到現場以行動支持修繕活動。

林秀琴表示，地方上多少都存在著弱勢家戶有房屋修繕的需求，住的需求對民眾而言是最基礎且重要的一部分；葉孟龍與黃啟豪也相當感謝能有像嘉義縣百工修繕利他協會的修繕團體持續對地方上的弱勢家戶修繕協助，相信以協會團隊的專業能夠規劃出合適的修繕幫助施姓案主，也期許修繕團隊持續提供專業幫助弱勢家戶。

勞青處長陳奕翰表示，當初嘉義縣百工修繕利他協會成立的目的就是整合對修繕有相關的專業資源，能有效率的會勘、與屋主溝通協調讓修繕效率提升；本次修繕主要由總工會、水電裝置業、油漆工程業、營造業、鐵工業等工會參與志工團隊組成，成員於本業之餘再次展現專業且為善最樂的一面幫弱勢施姓案主修繕房屋，案主非常感謝協會志工不畏天氣炎熱以自家事的心情幫助他。