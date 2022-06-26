輪胎行8死告別式　縱火陳彥翔缺席...哥哥悼亡妻：來生再當我老婆

記者陳凱力、郭玗潔／新竹報導

新竹市東大路正義輪胎行15日傳出孽子陳彥翔縱火案，一家三代11口中共8人葬身火窟，其中還有4名死者是7歲以下的幼童。今(26日)陳家舉行告別式，稍早進行家祭，現場氣氛相當哀戚，4位殞命的孩童因家族中沒有平輩到場，還是由現場來賓家屬一起代為上香。大兒子穿著黑衣褲到場送最愛的家人最後一程，跪在靈堂前哀痛對媽媽表示：「媽媽一路好走」，並對亡妻表示無盡的思念：「我愛妳，希望來生再當我老婆」。

正義輪胎行縱火案引起全台關注，31歲的孽子陳彥翔因金錢問題屢屢與父母發生爭執，15日當天深夜10時許雙方口角後，陳彥翔竟外出購買600元汽油返家縱火，火勢一發不可收拾，導致其母親、妹妹、大嫂、1歲的姪女、還有7歲、6歲、2歲的親生兒女共8人一同葬身火窟，原本幸福的三代同堂11口幾乎滅門，僅剩陳嫌及其父親、哥哥倖存。

今(26日)陳家舉辦告別式送別至親，現場播放過去一家人和樂融融的照片，氣氛十分莊重哀戚。至於縱火的陳彥翔雖已拔管自主呼吸，但仍在加護病房治療，不會出席告別式。

稍早進行家祭，依照祭拜儀式，原應由逝者平輩或晚輩進行上香及叩拜禮，長輩僅需在座位上觀禮即可，但由於4位殞命的孩童年紀實在太小，家祭現場沒有晚輩、也無平輩到場，最終只好由來賓家屬一起代為上香，送逝者最後一程。

告別式場外也布置了彩色氣球，與一個粉色大愛心，上面寫著「永遠的約定」、「善念祝福，送愛遠行」，大螢幕上跑著哥哥對亡妻深深的悼念：「千言萬語都不及一句我愛你」，以及妻子的姊妹淘對摯友的思念：「謝謝你一直以來的陪伴...明明想好了，未來年老的模樣...」、「希望下輩子還能遇見妳，此生最好的朋友」，據了解，哥哥的妻子人緣相當好，一群姊妹淘也來現場送她最後一程，大家站在螢幕前許久，看著過去姊妹歡聚的照片又哭又笑，場面惹人鼻酸。

▲大哥妻子的姊妹淘在螢幕前站立良久，看著過往的回憶又哭又笑。（圖／記者陳凱力攝）

▲告別式外螢幕跑著大家對至親逝者的留言，包含大哥對妹妹感謝。（圖／記者陳凱力攝，下同）

▲今陳家舉行告別式，場面溫馨莊嚴。（圖／記者陳凱力攝）