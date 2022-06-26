　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

輪胎行8死告別式　縱火陳彥翔缺席...哥哥悼亡妻：來生再當我老婆

記者陳凱力、郭玗潔／新竹報導

新竹市東大路正義輪胎行15日傳出孽子陳彥翔縱火案，一家三代11口中共8人葬身火窟，其中還有4名死者是7歲以下的幼童。今(26日)陳家舉行告別式，稍早進行家祭，現場氣氛相當哀戚，4位殞命的孩童因家族中沒有平輩到場，還是由現場來賓家屬一起代為上香。大兒子穿著黑衣褲到場送最愛的家人最後一程，跪在靈堂前哀痛對媽媽表示：「媽媽一路好走」，並對亡妻表示無盡的思念：「我愛妳，希望來生再當我老婆」。

正義輪胎行縱火案引起全台關注，31歲的孽子陳彥翔因金錢問題屢屢與父母發生爭執，15日當天深夜10時許雙方口角後，陳彥翔竟外出購買600元汽油返家縱火，火勢一發不可收拾，導致其母親、妹妹、大嫂、1歲的姪女、還有7歲、6歲、2歲的親生兒女共8人一同葬身火窟，原本幸福的三代同堂11口幾乎滅門，僅剩陳嫌及其父親、哥哥倖存。

今(26日)陳家舉辦告別式送別至親，現場播放過去一家人和樂融融的照片，氣氛十分莊重哀戚。至於縱火的陳彥翔雖已拔管自主呼吸，但仍在加護病房治療，不會出席告別式。

稍早進行家祭，依照祭拜儀式，原應由逝者平輩或晚輩進行上香及叩拜禮，長輩僅需在座位上觀禮即可，但由於4位殞命的孩童年紀實在太小，家祭現場沒有晚輩、也無平輩到場，最終只好由來賓家屬一起代為上香，送逝者最後一程。

告別式場外也布置了彩色氣球，與一個粉色大愛心，上面寫著「永遠的約定」、「善念祝福，送愛遠行」，大螢幕上跑著哥哥對亡妻深深的悼念：「千言萬語都不及一句我愛你」，以及妻子的姊妹淘對摯友的思念：「謝謝你一直以來的陪伴...明明想好了，未來年老的模樣...」、「希望下輩子還能遇見妳，此生最好的朋友」，據了解，哥哥的妻子人緣相當好，一群姊妹淘也來現場送她最後一程，大家站在螢幕前許久，看著過去姊妹歡聚的照片又哭又笑，場面惹人鼻酸。

▲▼輪胎行8死告別式。（圖／記者陳凱力攝）

▲大哥妻子的姊妹淘在螢幕前站立良久，看著過往的回憶又哭又笑。（圖／記者陳凱力攝）

▲▼輪胎行8死告別式。（圖／記者陳凱力攝）

▲告別式外螢幕跑著大家對至親逝者的留言，包含大哥對妹妹感謝。（圖／記者陳凱力攝，下同）

▲▼新竹市正義輪胎行縱火8死，告別式。（圖／記者陳凱力攝）

▲▼新竹市正義輪胎行縱火8死，告別式。（圖／記者陳凱力攝）

▲今陳家舉行告別式，場面溫馨莊嚴。（圖／記者陳凱力攝）

►從此愛上洗碗！「妙管家植萃酵素洗碗精」好用不殘留，兩件再9折

ET快訊
快訊／新北男失足跌10公尺邊坡不治　妻全程目睹
張娜拉今辦婚禮！　嫁小6歲夫絕美喜帖曝光
饗食天堂告夫妻吃霸王餐敗訴　關鍵證據曝
快訊／新莊火鍋店砍人　8惡煞全抓到了
猴痘殺入台灣　「居家2物品」是最可怕傳染源
國內首例猴痘患者「照片曝光」！　與國外不太一樣

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／三峽東麓山事故！男失足跌10公尺邊坡不治...妻全程目睹

626國際反毒日　北市警今年累計破毒品案近2千件、扣774公斤毒品

控妻塗牆「狗吃屎改不了」　尪列離婚9大理由求公道...法官打臉了

與妻分居發現她3度「服藥引產」　綠光夫怒求償100萬

西門町醉漢稱超商經營線上博弈　再嗆「挑戰警察權威」下場慘

一個都逃不掉！新莊8煞為2萬衝火鍋店砍人　最後一人中和落網

巷弄飛車追逐+丟信號彈！北市深夜大亂鬥　警持槍壓制畫面曝

輪胎行8死告別式　縱火陳彥翔缺席...哥哥悼亡妻：來生再當我老婆

染疫男愛車失竊不敢報案！解隔離後奔警局真相大白...沒騎回家

饗食天堂告夫妻吃霸王餐敗訴　關鍵證據曝

22歲女ATM前急匯20萬！　塞錢手狂抖民眾迅速阻詐

劉在錫「亂槍打鳥要簽名」笑瘋　員工拖推車..他：是騎腳踏車嗎XD

高速撞路邊機車再衝路樹　IG網紅身亡！重機斷兩截

小鮮肉請阿姨幫忙錄影！她在鏡頭外不忘賣力扭臀

男紅燈右轉被警追急逃　甩落女友...她氣：開雙倍

小貓不見了！飼主心急尋喵　結果老爹買米回來單手抱牠

屁爸狂捉弄小獅害跌倒！被媽警告裝乖一下又出手

殭屍展開幕民眾7點排隊　道士發符咒保平安、招財

摩鐵雙屍案！女疑懷孕　不滿淪小三...談判遭殺害

改編韓團歌→猴痘之歌　超鬧翻唱網讚：真有才

快訊／三峽東麓山事故！男失足跌10公尺邊坡不治...妻全程目睹

626國際反毒日　北市警今年累計破毒品案近2千件、扣774公斤毒品

控妻塗牆「狗吃屎改不了」　尪列離婚9大理由求公道...法官打臉了

與妻分居發現她3度「服藥引產」　綠光夫怒求償100萬

西門町醉漢稱超商經營線上博弈　再嗆「挑戰警察權威」下場慘

一個都逃不掉！新莊8煞為2萬衝火鍋店砍人　最後一人中和落網

巷弄飛車追逐+丟信號彈！北市深夜大亂鬥　警持槍壓制畫面曝

輪胎行8死告別式　縱火陳彥翔缺席...哥哥悼亡妻：來生再當我老婆

染疫男愛車失竊不敢報案！解隔離後奔警局真相大白...沒騎回家

饗食天堂告夫妻吃霸王餐敗訴　關鍵證據曝

快訊／三峽東麓山事故！男失足跌10公尺邊坡不治...妻全程目睹

北市點名監院調查「內政部行政不作為」　要市長參選人了解「卡蛋」

《還珠》晴兒豪宅在故宮旁…都市傳說證實了！　嬌貴兒長大變乖

626國際反毒日　北市警今年累計破毒品案近2千件、扣774公斤毒品

限時5天！超商「隱藏版好康」又來了　寄、取件送7百萬購物金

控妻塗牆「狗吃屎改不了」　尪列離婚9大理由求公道...法官打臉了

鄧振中在墨西哥確診　龔明鑫代替出席「選擇美國投資高峰會」

與妻分居發現她3度「服藥引產」　綠光夫怒求償100萬

張娜拉今天辦婚禮❤「列5大要求」才能入場　嫁小6歲夫絕美喜帖曝光

北市長選戰還沒上車！陳時中民調墊底　高嘉瑜：確實有不滿的情緒

夫帶女員工回家嘿咻1個月12次！　妻反擊交4片光碟「主臥室錄影」

社會熱門新聞

快訊／新莊錢都火鍋惡煞砍人！2人手掌被砍、頭破滿地血

快訊／8煞衝新莊火鍋店砍人原因曝　7嫌落網

人夫偷吃火辣助理！她傳鹹濕對話賠慘了

新莊8煞囂張刀砍！2男血濺火鍋店　警方回應了

目的地是天堂…重機男千字遺言1年後竟成真

輪胎行縱火8死今告別式　4殞命童由來賓代上香

採購經理被離職怒告好市多！法院曝超狂離職金打臉

8煞衝新莊火鍋店砍人　「趴好啦」狼狽被逮影片曝

8惡煞衝新莊火鍋店砍人　2人落網

萌博美洗澡疑遭一掌打死　寵物生活館暫停營業

桃園雙屍案BMW求售　警方急回應

喊「來看恐龍」路人探頭　法官：有點丟臉

縱火8死案！大兒子悼亡妻：來生再當我老婆

桃園爸交車3小時　路邊慘遭酒駕撞爛

更多熱門

相關新聞

輪胎行縱火8死今告別式　4殞命童由來賓代上香

輪胎行縱火8死今告別式　4殞命童由來賓代上香

新竹市東大路正義輪胎行15日傳出孽子陳彥翔縱火案，一家三代11口中共8人葬身火窟，其中還有4名死者是7歲以下的幼童。今(26日)陳家舉行告別式，稍早進行家祭，現場氣氛相當哀戚，4位殞命的孩童因家族中沒有平輩到場，還是由現場來賓家屬一起代為上香。

尖石兄放火連燒2屋　弟成功逃生

尖石兄放火連燒2屋　弟成功逃生

花束玩具堆滿輪胎行　「大樹半黑半綠」童畫卡片祝福

花束玩具堆滿輪胎行　「大樹半黑半綠」童畫卡片祝福

縱火燒妻兒！家暴男嗆「再放第二次」下場曝

縱火燒妻兒！家暴男嗆「再放第二次」下場曝

大叔2度燒舊衣回收箱　辯「一時興起」

大叔2度燒舊衣回收箱　辯「一時興起」

關鍵字：

縱火8死

讀者迴響

熱門新聞

快訊／新莊錢都火鍋惡煞砍人！2人手掌被砍、頭破滿地血

快訊／8煞衝新莊火鍋店砍人原因曝　7嫌落網

她每天都想上床！就醫才知身體出問題

人妻整形發現得愛滋！丈夫一聽提離婚

招牌殭屍「1張照」全場笑噴：祂們才驚恐

吃蘑菇「讓私密處臭爆」是真的！

人夫偷吃火辣助理！她傳鹹濕對話賠慘了

新莊8煞囂張刀砍！2男血濺火鍋店　警方回應了

「說好不聯絡」家寧哭了！Andy認輸

「北海岸鬼樓」真的有人住！　他一口氣買12戶曝：裝監視器等鬼

爸爸拋棄2兒另結新歡！生病回頭要他們撫養

目的地是天堂…重機男千字遺言1年後竟成真

百萬分之一機率　女和2狗被雷擊當場死亡

輪胎行縱火8死今告別式　4殞命童由來賓代上香

採購經理被離職怒告好市多！法院曝超狂離職金打臉

更多

最夯影音

更多
22歲女ATM前急匯20萬！　塞錢手狂抖民眾迅速阻詐

22歲女ATM前急匯20萬！　塞錢手狂抖民眾迅速阻詐
劉在錫「亂槍打鳥要簽名」笑瘋　員工拖推車..他：是騎腳踏車嗎XD

劉在錫「亂槍打鳥要簽名」笑瘋　員工拖推車..他：是騎腳踏車嗎XD

高速撞路邊機車再衝路樹　IG網紅身亡！重機斷兩截

高速撞路邊機車再衝路樹　IG網紅身亡！重機斷兩截

小鮮肉請阿姨幫忙錄影！她在鏡頭外不忘賣力扭臀

小鮮肉請阿姨幫忙錄影！她在鏡頭外不忘賣力扭臀

男紅燈右轉被警追急逃　甩落女友...她氣：開雙倍

男紅燈右轉被警追急逃　甩落女友...她氣：開雙倍

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面