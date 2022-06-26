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輪胎行縱火8死！今舉行告別式　4殞命童無平輩「由來賓代上香」

▲▼新竹市正義輪胎行縱火8死，告別式。（圖／記者陳凱力攝）

▲新竹市正義輪胎行縱火8死，今陳家舉行告別式。（圖／記者陳凱力攝）

記者陳凱力、莊智勝／新竹報導

新竹市東大路正義輪胎行15日傳出孽子陳彥翔縱火案，一家三代11口中共8人葬身火窟，其中還有4名死者是7歲以下的幼童。今(26日)陳家舉行告別式，稍早進行家祭，現場氣氛相當哀戚，4位殞命的孩童因家族中沒有平輩到場，還是由現場來賓家屬一起代為上香。

正義輪胎行縱火案引起全台關注，31歲的孽子陳彥翔因金錢問題屢屢與父母發生爭執，15日當天深夜10時許雙方口角後，陳彥翔竟外出購買600元汽油返家縱火，火勢一發不可收拾，導致其母親、妹妹、大嫂、1歲的姪女、還有7歲、6歲、2歲的親生兒女共8人一同葬身火窟，原本幸福的三代同堂11口幾乎滅門，僅剩陳嫌及其父親、哥哥倖存。

今(26日)陳家舉辦告別式送別至親，現場播放過去一家人和樂融融的照片，氣氛十分莊重哀戚。稍早進行家祭，依照祭拜儀式，原應由逝者平輩或晚輩進行上香及叩拜禮，長輩僅需在座位上觀禮即可，但由於4位殞命的孩童年紀實在太小，家祭現場沒有晚輩、也無平輩到場，最終只好由來賓家屬一起代為上香，送逝者最後一程。

▼現場幻燈片播放著一家人過去和樂融融的照片，氣氛莊重哀戚。（圖／記者陳凱力攝）

▲▼新竹市正義輪胎行縱火8死，告別式。（圖／記者陳凱力攝）

▲▼新竹市正義輪胎行縱火8死，告別式。（圖／記者陳凱力攝）

▲▼新竹市正義輪胎行縱火8死，告別式。（圖／記者陳凱力攝）

▲▼新竹市正義輪胎行縱火8死，告別式。（圖／記者陳凱力攝）

▼陳爸爸(黑色口罩者)現身告別式現場，情緒仍然十分哀痛。（圖／記者陳凱力攝）

▲▼新竹市正義輪胎行縱火8死，告別式。（圖／記者陳凱力攝）

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