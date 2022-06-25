大巨蛋試營運恐跳票　花敬群：北市府要怪自己

▲台北市大巨蛋。（圖／記者林敬旻攝）



中央社

大巨蛋10月試營運恐跳票，台北市長柯文哲昨天質疑中央防火避難層審查耗時。內政部次長花敬群今天說，中央審查皆照規定進行，並無阻擋，北市府相關行政程序跟不上柯文哲的任期，只能怪自己。

台北市政府23日表示，遠雄大巨蛋案還在中央審查、10月試營運會跳票；柯文哲昨天質疑，大巨蛋去年4月送件到中央審查防火避難層，但迄今已一年多，「不知道為何防火避難層審查要那麼久？」

花敬群接受中央社記者詢問時解釋，北市府是地方主管建築機關，本應清楚說明大巨蛋避難層的認定，但去年4月送案至中央後，直到今年3月24日，北市府才明確說明，同意修正將地面層及地下一層同時認定為避難層，中間耗費一年時間，「市府自己要打屁股」。

花敬群也說，大巨蛋變更設計，與原來申請的不一樣，當然要做相關測試，中央都是照著規定走，沒有要特別阻擋北市府；他說，雖然可以理解在大巨蛋案部分，柯文哲有任期壓力，但北市府內部行政程序跟不上其任期，這只能怪自己。

▲台北大巨蛋位於國父紀念館對面。（圖／記者謝盛帆攝）



內政部消防署昨天也發布新聞稿指出，有關台北大巨蛋案免適用各類場所消防安全設備設置標準排煙設備規定審核認可案，已由內政部消防技術委員會外聘機關代表、學者及專家等組成，以客觀、公正原則，依法定審議程序辦理審查中。

消防署說，經委員會今年3月18日及5月26日審議，遠雄8日補正後，仍有多項不一致情形，因此13日再次函請遠雄補正資料，後續資料齊備後，預計提送7月的委員會審議。

消防署表示，此案排煙模擬及防火避難2項認可申請案，均涉及公共安全議題，正與營建署分別依權責辦理，辦理過程亦將互相知會進度，並協助2申請案通過內容的安定性。