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她性慾超強「每天至少一次」嚇跑男友！就醫才知身體出問題

▲▼上床,女友,性侵,嘿咻,做愛。（示意圖／pixabay）

▲女子性慾高漲，每天都找男友歡愛，把對方嚇跑。（示意圖／免費圖庫pixabay）

記者柯振中／綜合報導

身體若有出現異常，最好還是就醫檢查！一名30歲的女子因為性慾高漲，天天都要找男友歡愛，因此把男友嚇跑，沒想到慾望仍沒有消退，每天都要自我安慰，就醫檢查後才知健康出了問題。

婦產科醫師鄭丞傑在節目《醫師好辣》分享，這名女子就醫時對生理慾望感到困擾，之前有男友時，每天至少要恩愛一次，但因為男友承受不住，2人最終分手了，但分手後性慾仍沒有消退，還是要天天自我安慰才能稍微排解。

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鄭丞傑從外觀評估，發現女子身材略胖，手上的毛也不少，詢問一下才知道，女子的胸部、背部也都有長毛，臉上也有小鬍子，月經週期也相對較長，初步研判可能是多囊性卵巢。

經過抽血檢驗，鄭丞傑確定女子患有典型的多囊性卵巢，再度替女子檢測體內的睪固酮，發現女子睪固酮數值高達130，但女性正常值大約95以下，相比之下女子的睪固酮高出不少。

鄭丞傑說明，女性體內的男性賀爾蒙數值約為男性的十到二十分之一，其中有四分之一來自卵巢、四分之一來自腎上腺、二分之一來自皮下脂肪，而女子體態較為豐腴、皮下脂肪較厚，雄姓賀爾蒙較多。

鄭丞傑評估過後，決定開立避孕藥，叮嚀女子要飲食控制、配合營養師的調解。後續女子服用避孕藥，不但體重下降、月經變得規律，也成功讓慾望降了下來。

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