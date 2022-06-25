她點鴨血臭臭鍋「不要鴨血」！老闆戀愛學秒解：其實女孩很簡單

▲從事餐飲業難免會遇到客人提出各種要求。（示意圖／ETtoday資料照）

網搜小組／閔文昱報導

從事餐飲業難免會遇到需要「客製化餐點」的客人，一名火鍋店老闆表示，他開店7年來一直跟客人們鬥智鬥勇，一直盡力完成對方需求，不過這次卻遇到一名用外送平台點鴨血臭臭鍋的顧客要求「不要鴨血」，讓他相當苦惱，最後發現對方是一名女姓後，還是決定將鴨血另外包裝，給她自己決定去留。

這名老闆在臉書社團「爆廢公社公開版」發文指出，他遇過有客人點豬肉鍋不要豬肉，要改青菜，因為想多吃菜不想吃肉但又不想吃素；也遇過點海鮮鍋不要海鮮，因為對方對海鮮過敏，但又覺得海鮮鍋湯頭比較鮮美；還遇過點麻辣鍋不要辣，因為客人怕辣，但又想吃辣。

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原PO分享，這次他遇到一名客人用外送平台點了鴨血臭臭鍋但不要鴨血，起初相當困擾，但一看到顧客性別是女性後，他認為，「其實女孩子很簡單，說不要就是要，說不要也可能是不要，說不要可能是要，或可能不要，或一下想要、一下不要。」因此決定另外包裝這幾塊鴨血給對方，並請外送員轉達，讓顧客自由決定它的去留。」

▲一名女客人點鴨血臭臭鍋，但備註「不要鴨血」。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

原PO解釋，客人提出一些要求，其實就是信任店家，相信他們可以滿足自己的小需求、小任性，而店家對待每個顧客都像談戀愛一樣，「多點耐心、細心，哄哄她，跟她解釋，耐心聆聽，其實很多時候只是不能吃、不愛吃、不想吃而已，把妳不愛的換成妳想要的，等價非等量交換，妳不吃虧，我也沒佔妳便宜，就是客制化的原則！」

文章一曝光，馬上吸引不少網友關注，紛紛留言「讓我想到珍珠奶茶不要珍珠」、「老闆是好人！像我喜歡吃麻辣泡麵，但我不喜歡豆皮和金針菇，但我不敢像這樣寫！因為我怕被po文說是奧客」、「最喜歡這種可以溝通的店家了！覺得羨慕」、「現在老闆還必須有讀心術技能」，但也有人認為，「就是不要而已，也不用給其他的」、「她只想要臭臭鍋」。

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