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成功退貨「2年前買的捕蚊燈」　女子發文感謝好市多！全場傻眼

▲▼ 好市多（圖／記者劉維榛攝）

▲美式賣場好市多（Costco）一直受國人喜愛。（圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

好市多無條件退貨機制，讓人一再刷新對奧客的認知！一位女網友5日清晨發文感謝好市多，說她買了一台捕蚊燈，覺得效果不彰就拿去退貨，順利拿到現金退款。照理來說，這沒什麼好批判的，但仔細一看，商品居然是2年前就買的，而且女子早已不是會員，讓網友都傻眼，「不要臉天下無敵！」

這位女網友在臉書「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，說她109年5月在好市多買了一組捕蚊燈給家人用，覺得效果不彰，但也遲遲沒有退貨。結果事隔2年，原PO突然在前天（3日）拿去退。

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▲▼ 。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲女子發文感謝好市多，沒想到卻炸鍋。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

她還說，本以為當時是用先生的會員身分買的，結果沒想到是自己的，「但我目前已不用好市多的會員了，好市多還是退我錢，真的很訝異也很感恩！」最後特別用2點感謝好市多，「1.讓我買了2年多的商品還讓我退貨」、「「2.現在已不是好多市的會員，還是讓我退貨」。

貼文一出，全場瞬間炸鍋，「妳的原意是要誇獎好市多，卻意外讓我們發現妳的～奧客行徑，佩服妳敢說出來，奇葩文。」「2年？！好意思喔？」「一早就看到水泥做的臉皮。」「雖然妳不尷尬，但大家都替妳感到尷尬。」「退貨前，妳聽了幾次勇氣？」「要不是附上證明……還以為這是幻想文勒！」還有人仿原PO語氣酸，「我真的觀察評估考慮了2年、召開家族股東會議5次才決定的！」

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