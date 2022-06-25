殭屍展夯爆二度停售！　南美館宣布加開「星光場」再送平安符

▲南美館亞洲的地獄與幽魂特展因人潮太多，二度暫停售票，同時宣布加開星光場。（圖／記者吳世龍攝）



記者林冠吟／高雄報導

在網路上引爆話題，由台南市美術館所舉辦的「亞洲的地獄與幽魂」特展25日正式開展！儘管10點才開展，但一早7點不到就吸引大批民眾排隊朝聖，排隊人龍更是繞行南美館半圈，還沒開展，館外至少就有200人等待入館。由於人潮太多，南美館中午12點一度發文表示，館內人數已達上限，因此暫時停止售票，並在暫停售票3小時後重新恢復售票；未料才重啟1小時左右就因人潮爆滿再度宣布停售，但南美館也宣布將在晚間加開「星光場」，於晚間6點重啟售票。

引爆話題的南美館殭屍展25日開展，一早7點不到排隊的民眾就已經擠爆南美館，排隊民眾幾乎已繞行南美館半圈，全都是衝著殭屍展而來。而排隊的人潮中，順利拔得排隊頭香的是2名大學生，更是4點半起床出發，甚至還有小朋友慕名而來，就是要來看殭屍，更還有道長穿著道袍前來看展，更在現場發放安神、招財符令，成為排隊人龍中的亮點。

▲南美館亞洲的地獄與幽魂特展開展第一天，「真。道士」穿著道袍前來看展，並拿出加持過的符令要來和民眾結緣。（圖／記者吳世龍攝）



開展首日就人氣爆表的「亞洲的地獄與幽魂」特展，由於入館民眾實在太多，南美館也在中午12時許時一度發文表示，由於人流太多，目前已達館內人數上限，將啟動人流管制，因此暫時停止售票，呼籲民眾暫時停止前往；不過暫停售票3小時後，南美館也宣布在下午3點半重啟售票，孰料重啟售票才1小時，就再度因為人潮太多而再次宣布暫停。

▲南美館亞洲的地獄與幽魂特展開展第一天排隊人潮。（圖／記者吳世龍攝）



但南美館也對此表示， 儘管現場售票已在下午4點半暫停，但也宣布開展首日將加開「星光場」，預計下一波開放時間為晚間6​點，民眾除可以重新購票入場外，也可以領取南美館和首廟天壇合作的平安符，限量1000份發放，「大家星光場見」。