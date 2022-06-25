　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

殭屍展夯爆二度停售！　南美館宣布加開「星光場」再送平安符

▲▼南美館亞洲的地獄與幽魂特展,殭屍展。（圖／記者吳世龍攝）

▲南美館亞洲的地獄與幽魂特展因人潮太多，二度暫停售票，同時宣布加開星光場。（圖／記者吳世龍攝）

記者林冠吟／高雄報導

在網路上引爆話題，由台南市美術館所舉辦的「亞洲的地獄與幽魂」特展25日正式開展！儘管10點才開展，但一早7點不到就吸引大批民眾排隊朝聖，排隊人龍更是繞行南美館半圈，還沒開展，館外至少就有200人等待入館。由於人潮太多，南美館中午12點一度發文表示，館內人數已達上限，因此暫時停止售票，並在暫停售票3小時後重新恢復售票；未料才重啟1小時左右就因人潮爆滿再度宣布停售，但南美館也宣布將在晚間加開「星光場」，於晚間6點重啟售票。

引爆話題的南美館殭屍展25日開展，一早7點不到排隊的民眾就已經擠爆南美館，排隊民眾幾乎已繞行南美館半圈，全都是衝著殭屍展而來。而排隊的人潮中，順利拔得排隊頭香的是2名大學生，更是4點半起床出發，甚至還有小朋友慕名而來，就是要來看殭屍，更還有道長穿著道袍前來看展，更在現場發放安神、招財符令，成為排隊人龍中的亮點。

▲▼南美館亞洲的地獄與幽魂特展開展第一天，「真。道士」穿著道袍前來看展，並拿出加持過的符令要來和民眾結緣。（圖／記者吳世龍攝）

▲南美館亞洲的地獄與幽魂特展開展第一天，「真。道士」穿著道袍前來看展，並拿出加持過的符令要來和民眾結緣。（圖／記者吳世龍攝）

開展首日就人氣爆表的「亞洲的地獄與幽魂」特展，由於入館民眾實在太多，南美館也在中午12時許時一度發文表示，由於人流太多，目前已達館內人數上限，將啟動人流管制，因此暫時停止售票，呼籲民眾暫時停止前往；不過暫停售票3小時後，南美館也宣布在下午3點半重啟售票，孰料重啟售票才1小時，就再度因為人潮太多而再次宣布暫停。

▲▼南美館亞洲的地獄與幽魂特展開展第一天排隊人潮。（圖／記者吳世龍攝）

▲南美館亞洲的地獄與幽魂特展開展第一天排隊人潮。（圖／記者吳世龍攝）

但南美館也對此表示， 儘管現場售票已在下午4點半暫停，但也宣布開展首日將加開「星光場」，預計下一波開放時間為晚間6​點，民眾除可以重新購票入場外，也可以領取南美館和首廟天壇合作的平安符，限量1000份發放，「大家星光場見」。

►從此愛上洗碗！「妙管家植萃酵素洗碗精」好用不殘留，兩件再9折

ET快訊
45歲女炮友想扶正　一句「要你管」讓他驚覺暈船了
「到了才發現目的地是天堂」　重機網紅千字遺言1年後成真
為何趴睡姿勢最糟糕？　專家1句話「突破盲點」
法國妹試吃台灣冷門「1食物」　嚇到生氣：這是狗吃的
花7萬5刺「墓碑」變「酒壺」！他提告被打臉
殭屍展夯爆二度停售！　南美館宣布加開「星光場」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

豬肉攤生意太好遭檢舉　台中專勤隊查獲越南母子非法打工

是不是要追我老婆！男搞曖昧追辣人妻慘被爆頭　醋夫抓狂廁所開扁

工人疑踩空墜地！子見父「鋼筋穿胸亡」　基隆市府勒令停工

快訊／高雄傳槍響！逆向違規拒檢　撞無辜車輛逃...警開槍圍捕

「到了才發現目的地是天堂」　重機網紅預留千字遺言…1年後成真

業務助理成車手！「詐騙團」隱人力銀行　高市議員轟勞工局無作為

快訊／台中豐原狂風暴雨　變電箱遭雷擊引燃雜草...濃煙猛竄

舞蹈名師「要幫妳恢復成異性戀」　襲胸猥褻女同志下場出爐

殭屍展夯爆二度停售！　南美館宣布加開「星光場」再送平安符

藉問路搭訕女大生！握手不放逼問電話　噁男「想脫單」這下慘了

小S惡搞姊夫！大S前逼問「愛我姊姊嗎？」 　具俊曄「台灣腔」網笑：好親切

小貓不見了！飼主心急尋喵　結果老爹買米回來單手抱牠

高雄極奢華別墅曝光！屋主沒住過　開價1.38億送千萬扁柏桌

笨貓耍呆萌！以為「竹筷是麵條」　咬到瞇眼懷疑貓生：太硬了啦...

狂飆36度壽山動物熱壞　園方請吃冰消暑透心涼

駕駛疑誤踩油門一路衝　衰騎士四腳朝天僅輕傷

柴老大「扮恰吉劫超商」下秒定格　老爸笑翻：都不動怎麼搶肉肉XD

排灣男被問「騎山豬上課？」　曝光阿公神坐騎：開水牛啦

柴犬接球超興奮小腳丫跳踏踏舞　口水滴滿地引網笑：像是要吃肉

拍婚紗幕後荒謬又搞笑XD　新郎視角像「老鷹抓小雞」

豬肉攤生意太好遭檢舉　台中專勤隊查獲越南母子非法打工

是不是要追我老婆！男搞曖昧追辣人妻慘被爆頭　醋夫抓狂廁所開扁

工人疑踩空墜地！子見父「鋼筋穿胸亡」　基隆市府勒令停工

快訊／高雄傳槍響！逆向違規拒檢　撞無辜車輛逃...警開槍圍捕

「到了才發現目的地是天堂」　重機網紅預留千字遺言…1年後成真

業務助理成車手！「詐騙團」隱人力銀行　高市議員轟勞工局無作為

快訊／台中豐原狂風暴雨　變電箱遭雷擊引燃雜草...濃煙猛竄

舞蹈名師「要幫妳恢復成異性戀」　襲胸猥褻女同志下場出爐

殭屍展夯爆二度停售！　南美館宣布加開「星光場」再送平安符

藉問路搭訕女大生！握手不放逼問電話　噁男「想脫單」這下慘了

豬肉攤生意太好遭檢舉　台中專勤隊查獲越南母子非法打工

南投518壯士接受教召重溫軍旅時光　縣長赴成功嶺致贈加菜金

全民來定向體驗賽新莊站200人爆滿　許文桐首次參加意外奪冠

是不是要追我老婆！男搞曖昧追辣人妻慘被爆頭　醋夫抓狂廁所開扁

工人疑踩空墜地！子見父「鋼筋穿胸亡」　基隆市府勒令停工

前隊友羅曼加入富邦教練團　助總：印象中牽制不錯

10歲女童離奇翹課！全家下鄉Long Stay一個月失聯　恐乘車墜海

快訊／高雄傳槍響！逆向違規拒檢　撞無辜車輛逃...警開槍圍捕

路邊發現「乖巧狗狗肉」待轉區等紅燈！　守法身影笑翻千人

「到了才發現目的地是天堂」　重機網紅預留千字遺言…1年後成真

牙結石上有笑臉出沒！　下一秒全部粉碎爽度100%

社會熱門新聞

苗栗車禍重機斷兩截　騎士OHCA…IG告白愛車：願意牽你到永遠

即／陽氣太盛招架不住？　南美館殭屍展緊急暫停售票

猛撞路邊停車再衝路樹　IG網紅不治

萌博美洗澡疑遭一掌打死　寵物生活館暫停營業

即／高雄砂石車右轉「輾斃單車女」　疑視線死角釀禍

即／18歲男學生做實驗不慎炸掉浴室

287女滲淪A片主角任人看　供貨商竟是警察和老師

獨／天價金額曝！殭屍們坐飛機來台保持完美控溫

快訊／ 苗栗重機撞路邊停車　騎士無生命跡象

熱褲妹稱月入千萬　只拿10萬求交保

犯法移工「極樂台灣」回應了！　甜擁孕妻：謝謝台灣

妻外遇洋男！綠帽夫竟要求「扮女裝當伴娘」

移工仲介賣淫遭判刑！爽開賓士曬孕妻　移民署出手了

滷肉飯鬥毆畫面曝　抄木椅狂砸辣妹哀求才停手

更多熱門

相關新聞

即／售票重啟了！殭屍展人太多　南美館一度暫停入場

即／售票重啟了！殭屍展人太多　南美館一度暫停入場

未展先轟動，台南市美術館所舉辦的「亞洲的地獄與幽魂」特展25日正式開展！儘管10點才開展，但一早7點不到就吸引大批民眾排隊朝聖，排隊人龍更是繞行南美館半圈。由於美術館被人潮擠爆，南美館中午一度發文指出，因入館人流已達館內人數上限，暫時停止售票；不過南美館也在稍早更新最新消息，表示售票作業已在15點30分重啟，民眾如欲現場購票可以前往忠義友愛街口購買入場，另府前路出口 Be Art Store則仍停止售票。

排隊看完殭屍「他後悔了」　網秒挺不去了

排隊看完殭屍「他後悔了」　網秒挺不去了

招牌殭屍「1張照」全場笑噴：祂們才驚恐

招牌殭屍「1張照」全場笑噴：祂們才驚恐

即／陽氣太盛招架不住？　南美館殭屍展緊急暫停售票

即／陽氣太盛招架不住？　南美館殭屍展緊急暫停售票

殭屍開展！人潮擠爆南美館　小朋友嗨喊：很可愛

殭屍開展！人潮擠爆南美館　小朋友嗨喊：很可愛

關鍵字：

南美館亞洲的地獄與幽魂殭屍售票星光場平安符

讀者迴響

熱門新聞

招牌殭屍「1張照」全場笑噴：祂們才驚恐

桃園雙屍案BMW傳「對折求售」　車主：只是沾到一點屍水

苗栗車禍重機斷兩截　騎士OHCA…IG告白愛車：願意牽你到永遠

即／陽氣太盛招架不住？　南美館殭屍展緊急暫停售票

猛撞路邊停車再衝路樹　IG網紅不治

慎入！「死亡博物館」比南美館殭屍更恐怖

高雄極奢華別墅曝光！屋主沒住過　開價1.38億送千萬扁柏桌

確診妹「因1身分」理賠拿31萬！明細超狂曝光

女大生拔完智齒拍畢業照　腫成倉鼠崩潰

萌博美洗澡疑遭一掌打死　寵物生活館暫停營業

婦人闖商店　「掀出長輩」炸春光

碰到猴痘病患「這部位」恐被傳染！7QA一次看

即／高雄砂石車右轉「輾斃單車女」　疑視線死角釀禍

趙小僑懷孕8月「身體冒2神奇變化」！

即／18歲男學生做實驗不慎炸掉浴室

更多

最夯影音

更多
小S惡搞姊夫！大S前逼問「愛我姊姊嗎？」 　具俊曄「台灣腔」網笑：好親切

小S惡搞姊夫！大S前逼問「愛我姊姊嗎？」 　具俊曄「台灣腔」網笑：好親切
小貓不見了！飼主心急尋喵　結果老爹買米回來單手抱牠

小貓不見了！飼主心急尋喵　結果老爹買米回來單手抱牠

高雄極奢華別墅曝光！屋主沒住過　開價1.38億送千萬扁柏桌

高雄極奢華別墅曝光！屋主沒住過　開價1.38億送千萬扁柏桌

笨貓耍呆萌！以為「竹筷是麵條」　咬到瞇眼懷疑貓生：太硬了啦...

笨貓耍呆萌！以為「竹筷是麵條」　咬到瞇眼懷疑貓生：太硬了啦...

狂飆36度壽山動物熱壞　園方請吃冰消暑透心涼

狂飆36度壽山動物熱壞　園方請吃冰消暑透心涼

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面