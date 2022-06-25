就要看殭屍！高雄粉絲4點起床排隊　小朋友嗨喊：不可怕很可愛

記者吳世龍、林冠吟／高雄報導

在網路上引爆話題，由台南市美術館所舉辦的「亞洲的地獄與幽魂」特展25日正式開展！儘管10點才開展，但一早7點不到就吸引大批民眾排隊朝聖，排隊人龍更是繞行南美館半圈，還有大學生一早4點半就起床從高雄出發，順利搶得排隊頭香。不過殭屍展未展先轟動，引發宗教團體批評，希望特展停辦以免影響小朋友身心健康，但25日開展首日，就有小朋友興奮前來看展，表示就是「要看殭屍」，而見到「本尊」後更嗨喊，「不可怕，很可愛」。

▲南美館亞洲的地獄與幽魂特展25日開展。（圖／記者吳世龍攝）



引爆話題的南美館殭屍展25日開展，一早7點不到排隊的民眾就已經擠爆南美館，排隊民眾幾乎已繞行南美館半圈，全都是衝著殭屍展而來。而排隊的人潮中，順利拔得排隊頭香的是2名大學生，他們表示，「今天4點半起床，花了1小時騎車，大約7點開始排隊」，他們也說，會這麼早就來排隊是因為擔心人很多，「聽說台南人很喜歡排隊」，對於殭屍展非常期待興奮，因為從網路上來看，「湘西趕屍」的雕塑做得相當逼真，身高比例與真人相近，讓人覺得很刺激。

▲▼南美館亞洲的地獄與幽魂特展開展第一天排隊人潮。（圖／記者吳世龍攝）



也有民眾遠從中壢而來，他們表示凌晨1點就開車出發了，不過他們不是特別排定行程來看，是因為本來這幾天就要南下台南，剛好又碰到殭屍展展出，覺得非常有趣，就決定前來觀展，對於展出殭屍不會特別害怕，就是以藝術品的角度來看。

另有民眾帶著首廟天壇的護身符前來看展，但他也表示，之前就對「亞洲的地獄與幽魂」特展感到相當興趣，才會特地來看，至於身上的平安符則是平常就有戴著的習慣。

▲南美館亞洲的地獄與幽魂特展開展，有民眾帶著護身符前來看展。（圖／記者吳世龍攝）



不過殭屍展日前未展先轟動，引發宗教團體批評，希望特展停辦以免影響小朋友身心健康，但25日開展首日，就有小朋友在電視上看到展出相關資訊，拉著父母從新竹興奮前來看展，表示就是「要看殭屍」，「也知道他們都是假的」，而見到「本尊」後更嗨喊，「不可怕，很可愛，但如果真的動起來會嚇死」。

▲南美館亞洲的地獄與幽魂特展開展，有小朋友特地前來觀展。（圖／記者吳世龍攝）