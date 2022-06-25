　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

就要看殭屍！高雄粉絲4點起床排隊　小朋友嗨喊：不可怕很可愛

記者吳世龍、林冠吟／高雄報導

在網路上引爆話題，由台南市美術館所舉辦的「亞洲的地獄與幽魂」特展25日正式開展！儘管10點才開展，但一早7點不到就吸引大批民眾排隊朝聖，排隊人龍更是繞行南美館半圈，還有大學生一早4點半就起床從高雄出發，順利搶得排隊頭香。不過殭屍展未展先轟動，引發宗教團體批評，希望特展停辦以免影響小朋友身心健康，但25日開展首日，就有小朋友興奮前來看展，表示就是「要看殭屍」，而見到「本尊」後更嗨喊，「不可怕，很可愛」。

▲▼南美館亞洲的地獄與幽魂特展,殭屍展。（圖／記者吳世龍攝）

▲南美館亞洲的地獄與幽魂特展25日開展。（圖／記者吳世龍攝）

引爆話題的南美館殭屍展25日開展，一早7點不到排隊的民眾就已經擠爆南美館，排隊民眾幾乎已繞行南美館半圈，全都是衝著殭屍展而來。而排隊的人潮中，順利拔得排隊頭香的是2名大學生，他們表示，「今天4點半起床，花了1小時騎車，大約7點開始排隊」，他們也說，會這麼早就來排隊是因為擔心人很多，「聽說台南人很喜歡排隊」，對於殭屍展非常期待興奮，因為從網路上來看，「湘西趕屍」的雕塑做得相當逼真，身高比例與真人相近，讓人覺得很刺激。

▲▼南美館亞洲的地獄與幽魂特展開展第一天排隊人潮。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼南美館亞洲的地獄與幽魂特展開展第一天排隊人潮。（圖／記者吳世龍攝）

▲▼南美館亞洲的地獄與幽魂特展開展第一天排隊人潮。（圖／記者吳世龍攝）

也有民眾遠從中壢而來，他們表示凌晨1點就開車出發了，不過他們不是特別排定行程來看，是因為本來這幾天就要南下台南，剛好又碰到殭屍展展出，覺得非常有趣，就決定前來觀展，對於展出殭屍不會特別害怕，就是以藝術品的角度來看。

另有民眾帶著首廟天壇的護身符前來看展，但他也表示，之前就對「亞洲的地獄與幽魂」特展感到相當興趣，才會特地來看，至於身上的平安符則是平常就有戴著的習慣。

▲▼南美館亞洲的地獄與幽魂特展開展，有民眾帶著護身符前來看展。（圖／記者吳世龍攝）

▲南美館亞洲的地獄與幽魂特展開展，有民眾帶著護身符前來看展。（圖／記者吳世龍攝）

不過殭屍展日前未展先轟動，引發宗教團體批評，希望特展停辦以免影響小朋友身心健康，但25日開展首日，就有小朋友在電視上看到展出相關資訊，拉著父母從新竹興奮前來看展，表示就是「要看殭屍」，「也知道他們都是假的」，而見到「本尊」後更嗨喊，「不可怕，很可愛，但如果真的動起來會嚇死」。

▲▼南美館亞洲的地獄與幽魂特展開展，有小朋友特地前來觀展。（圖／記者吳世龍攝）

▲南美館亞洲的地獄與幽魂特展開展，有小朋友特地前來觀展。（圖／記者吳世龍攝）

►從此愛上洗碗！「妙管家植萃酵素洗碗精」好用不殘留，兩件再9折

ET快訊
快訊／南美館「殭屍展」緊急宣布：停止售票
「雷神丸」攻擊台北101！照片曝光　1分鐘狂打200次閃電
趙小僑懷孕「身體冒2變化」！PO照痛吐心聲　尪：連醫生都沒見
午後變天！　2區域注意「劇烈雷陣雨襲擊」
妻外遇洋男！　綠帽夫要求「扮女裝當伴娘」
女友掉了！男躲警一個Move甩下車　她傻眼：開Double罰
快訊／基隆男2樓鷹架墜地！　胸插2鋼筋慘死
猴痘侵台！專家：酒精可破壞「病毒套膜」　正確洗手方式曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／陽氣太盛招架不住？　人流爆滿殭屍展緊急暫停售票

苗栗警啟動大型車大執法半個月　2曳引車超載被罰14萬

3隻寵物雞落跑上街「拿BB槍打」　飼主辯：沒打到...下場曝光

黑幫成員騙10青少年「當車手」　床下藏數萬現金...慘遭囚禁狂虐

女友掉了！男躲警一個Move甩下車　她傻眼：開Double罰單！

快訊／預售屋工地傳意外！　2樓鷹架墜地...工人胸插2鋼筋慘死

男子「直衝快打站」機車忘熄火　只因擔心全家打不到第4劑　

妻外遇洋男！綠帽夫要求「扮女裝當伴娘」　二審逆轉判免賠

「讓董事長抱一下」84歲色翁強拉女員工手摸鳥　下場慘曝

泡湯遇暴雨「賓士山區受困」　泥流淹路土石狂落...驚險畫面曝！

小S惡搞姊夫！大S前逼問「愛我姊姊嗎？」 　具俊曄「台灣腔」網笑：好親切

駕駛疑誤踩油門一路衝　衰騎士四腳朝天僅輕傷

笨貓耍呆萌！以為「竹筷是麵條」　咬到瞇眼懷疑貓生：太硬了啦...

狂飆36度壽山動物熱壞　園方請吃冰消暑透心涼

柴老大「扮恰吉劫超商」下秒定格　老爸笑翻：都不動怎麼搶肉肉XD

高雄極奢華別墅曝光！屋主沒住過　開價1.38億送千萬扁柏桌

小貓不見了！飼主心急尋喵　結果老爹買米回來單手抱牠

排灣男被問「騎山豬上課？」　曝光阿公神坐騎：開水牛啦

柴犬接球超興奮小腳丫跳踏踏舞　口水滴滿地引網笑：像是要吃肉

台首例猴痘！20多歲男德返國　「鼠蹊淋巴腫大、紅疹」確診

快訊／陽氣太盛招架不住？　人流爆滿殭屍展緊急暫停售票

苗栗警啟動大型車大執法半個月　2曳引車超載被罰14萬

3隻寵物雞落跑上街「拿BB槍打」　飼主辯：沒打到...下場曝光

黑幫成員騙10青少年「當車手」　床下藏數萬現金...慘遭囚禁狂虐

女友掉了！男躲警一個Move甩下車　她傻眼：開Double罰單！

快訊／預售屋工地傳意外！　2樓鷹架墜地...工人胸插2鋼筋慘死

男子「直衝快打站」機車忘熄火　只因擔心全家打不到第4劑　

妻外遇洋男！綠帽夫要求「扮女裝當伴娘」　二審逆轉判免賠

「讓董事長抱一下」84歲色翁強拉女員工手摸鳥　下場慘曝

泡湯遇暴雨「賓士山區受困」　泥流淹路土石狂落...驚險畫面曝！

畢業求職旺季！近三成遇過面試騷擾　87％曾被窺探隱私

快訊／陽氣太盛招架不住？　人流爆滿殭屍展緊急暫停售票

韓版《紙房子》3位眼熟演員揭曉　美國大使女兒是《流星》尤娜

快訊／雷雨彈來襲！轟炸這2縣市半小時　嚴防雷擊冰雹

苗栗警啟動大型車大執法半個月　2曳引車超載被罰14萬

小女孩「以前住這」3句話露餡！她嚇：從小到大住的房子居然是兇宅

他觀察機車族「寧願排人工加油卻很少自助」　網：沒省到機器又慢

3隻寵物雞落跑上街「拿BB槍打」　飼主辯：沒打到...下場曝光

單身男女「奔摩鐵沒修竿」　她曝習慣了！老司機看傻：好鼻酸

吃安眠藥斷片「深夜飆速」！　狄志為被提醒去掛急診：完全沒印象

社會熱門新聞

287女滲淪A片主角任人看　供貨商竟是警察和老師

即／高雄砂石車右轉「輾斃單車女」　疑視線死角釀禍

熱褲妹稱月入千萬　只拿10萬求交保

獨／天價金額曝！殭屍們坐飛機來台保持完美控溫

犯法移工「極樂台灣」回應了！　甜擁孕妻：謝謝台灣

滷肉飯鬥毆畫面曝　抄木椅狂砸辣妹哀求才停手

人夫偷吃俏助理　前妻翻出跳蛋判賠30萬元

殯葬處官員「耍特權」直擊　二殯員工：大家都知沒人敢說

國中妹愛上加油工　他每周3次下場慘了

客人來吃早餐被活活打死　滷肉飯名店今開攤現況曝

獨／機工長生活照曝光！　勁帥現身婚禮

台中男女警官同車查勤變車震　互為小三小王搞2年

喪命滷肉飯名店　男離婚獨留2幼子

點名組「新竹油尖望」　林智堅告了

更多熱門

相關新聞

南美館殭屍開展！真道長現場發安神令符和民眾結緣

南美館殭屍開展！真道長現場發安神令符和民眾結緣

在網路上引爆話題，由台南市美術館所舉辦的「亞洲的地獄與幽魂」特展25日正式開展！一早7點不到就吸引大批民眾排隊朝聖，而現場更有「真。道長」穿著道士服前來看展，他們還帶著加持過的安神符令要來和民眾結緣，希望可以藉此展覽來和民眾介紹台灣傳統民俗文化。此外，時代力量市議員參選人李冠霖也身穿道袍，向在場排隊民眾發放「符令」，要來驅逐市政弊病。

殭屍展怪力亂神？　宗教就是藝術元素

殭屍展怪力亂神？　宗教就是藝術元素

正妹扮殭屍「撐爆衣服」！粉嘶喊：想被咬

正妹扮殭屍「撐爆衣服」！粉嘶喊：想被咬

蘆洲宮廟推「安神定魄服務」　網讚：行銷鬼才

蘆洲宮廟推「安神定魄服務」　網讚：行銷鬼才

台南「地獄展」看展前6大必知

台南「地獄展」看展前6大必知

關鍵字：

南美館亞洲的地獄與幽魂殭屍

讀者迴響

熱門新聞

婦人闖商店　「掀出長輩」炸春光

慎入！「死亡博物館」比南美館殭屍更恐怖

女大生拔完智齒拍畢業照　腫成倉鼠崩潰

桃園雙屍案BMW傳「對折求售」　車主：只是沾到一點屍水

碰到猴痘病患「這部位」恐被傳染！7QA一次看

高雄極奢華別墅曝光！屋主沒住過　開價1.38億送千萬扁柏桌

287女滲淪A片主角任人看　供貨商竟是警察和老師

前黑澀會美眉變年收9億女老闆　老公兒子曝光

女友7000元雨鞋　網：雨天必穿

猴痘殺入台灣！　醫示警「恐怖傳播2途徑」

即／高雄砂石車右轉「輾斃單車女」　疑視線死角釀禍

台首例猴痘男不知什麼是猴痘：在德國沒聽過

確診妹「因1身分」理賠拿31萬！明細超狂曝光

熱褲妹稱月入千萬　只拿10萬求交保

住獨棟別墅多爽？網揭2缺點：寧願一層一戶

更多

最夯影音

更多
小S惡搞姊夫！大S前逼問「愛我姊姊嗎？」 　具俊曄「台灣腔」網笑：好親切

小S惡搞姊夫！大S前逼問「愛我姊姊嗎？」 　具俊曄「台灣腔」網笑：好親切
駕駛疑誤踩油門一路衝　衰騎士四腳朝天僅輕傷

駕駛疑誤踩油門一路衝　衰騎士四腳朝天僅輕傷

笨貓耍呆萌！以為「竹筷是麵條」　咬到瞇眼懷疑貓生：太硬了啦...

笨貓耍呆萌！以為「竹筷是麵條」　咬到瞇眼懷疑貓生：太硬了啦...

狂飆36度壽山動物熱壞　園方請吃冰消暑透心涼

狂飆36度壽山動物熱壞　園方請吃冰消暑透心涼

柴老大「扮恰吉劫超商」下秒定格　老爸笑翻：都不動怎麼搶肉肉XD

柴老大「扮恰吉劫超商」下秒定格　老爸笑翻：都不動怎麼搶肉肉XD

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面