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環太平洋軍演將登場　日媒：台灣未受邀

▲▼2020環太平洋軍演。（圖／截圖自FB／RIMPAC）

▲2020環太平洋軍演。（圖／截圖自FB／RIMPAC）

文／中央社

美國海軍主辦的全球最大規模海上演習2022環太平洋軍事演習（RIMPAC）29日將在美國夏威夷外海等地登場。這次有26國參加，台灣未受邀，可能是美國為了避免與中國過度對立。

日本讀賣新聞報導，上一次環太平洋軍演於2020年舉行，受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）影響，規模縮小舉行，這次是時隔4年大規模舉行，有日本、韓國、澳洲等26國預定參加，從參加的陣容來看，對抗中國的色彩鮮明。

報導說，美國參眾議院去年12月通過國防授權法，內容記載將邀請台灣參加環太平洋軍演。一般認為，這次環太平洋軍演，美國之所以暫未邀台灣參加，主要是要避免與中國過度對立。

這次環太平洋軍演除了有美國拜登政府對中國政策核心的美日印澳「四方安全對話」（Quad）、美英澳「三方安全夥伴關係」（AUKUS）成員國參加之外，面臨南海的各國也參加。中國逐漸增強影響力的太平洋西南部的島國東加也受邀參加，給外界認為美國加強關注南太平洋的印象。

有關環太平洋軍演，美國前總統歐巴馬執政的2014年、2016年時，曾邀中國參加，主要目的在於透過軍演，促使中國提高遵守國際規則、提高國防透明度。但是，美日相關人士透露，美國海軍認為不能實施讓中國知道參與國海軍本領的軍演，僅能將軍演內容重點擺在災害因應等。

美國前總統川普執政的2018年時，以中國在南海擴大行動為由，取消邀請中國參加。

本屆預定登場的環太平洋軍演，目的可能是在於集結主要參加國的最先進能力，以對應中國。美國海軍除了將運用無人艇等最新的系統外，也將想定網路戰、電子戰等，實施聯合軍演。

這次除了美國的航空母艦之外，日本海上自衛隊護衛艦「出雲」號、韓國海軍的兩棲突擊艦「馬羅島」號等各國最大規模的艦艇將登場。

報導說，中國對於環太平洋軍演抱持強烈戒心。中國的環球時報指出，這次軍演規模是「史上最大」，對參與軍演的國家提升聯合作戰能力一事似乎繃緊神經。環球時報英文版還報導，日本派遣出雲號參加軍演是違反和平憲法。

2018年環太平洋軍演實施期間，中國派艦艇在夏威夷外海蒐集情報，2020年在中國周邊的4座海域陸續實施軍演。一般認為，中國今年也會實施軍演、蒐集情報，採對抗的姿態。

環太平洋軍演是在美國夏威夷海域等地每2年一度舉辦的全球最大規模的海上演習。由美國海軍主辦，始於冷戰時代的1971年。這次預定有38艘艦艇、4艘潛艦、逾170架飛機以及約2萬5000人參加。日本海上自衛隊1980年起每次參加。俄羅斯2012年曾參加。

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