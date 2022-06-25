遭爆「快篩蟑螂」！食藥署啟動政風調查　吳秀梅被問下台冷回2句話

▲衛福部食藥署署長吳秀梅。（圖／指揮中心提供）



記者嚴云岑／台北報導

黑心快篩風波未歇，國民黨團近期接獲投訴，有民眾項食藥署申請快篩試劑EUA後，卻接到2家公關公司來電表示「可以協助順利、快速取得EUA」，質疑食藥署內神通外鬼，署長更應請辭負起政治責任。對此，食藥署長吳秀梅表示，今日已啟動政風調查，對於國民黨喊下台一事，她則反問，「要回他什麼？他們不是一直都這樣說嗎？」

國民黨團近日收到投訴指出，一位向食藥署申請快篩試劑EUA的W先生指出，申請過程食藥署要求補件，但他接到2間公司來電表示，可以協助取得EUA。W先生不解，申請EUA電話非公司公開號碼，為何這些公司可以輕易取得？國民黨團質疑衛福部、食藥署內神通外鬼，利用疫情需急購快篩試劑，勾結「快篩黃牛」、「快篩掮客」牟利。

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書記長萬美玲表示，這位具名向國民黨團檢舉的廠商負責人W先生，在4月21日向食藥署送出快篩試劑EUA申請，幾天後遭食藥署要求補件，準備補件期間突然接到「睛世隆中股份有限公司」曹小姐、鄭先生電話，表達「是否有送件到食藥署申請快篩試劑EUA申請？本公司可以協助你更快速、順利拿到EUA」。緊接著幾天後，又接到一家自稱在長庚醫院擔任顧問的林先生，同樣表達「可以協助順利、快速取得EUA」訊息。

萬美玲指出，W先生質疑在送件申請EUA資料中，所留下的聯絡電話並非公司常設號碼，而是為了因應申請EUA特別使用一支專線號碼，除了W先生之和收件的食藥署，根本沒有人知道這支號碼，為何「睛世隆中」和所謂「長庚林顧問」知道這支號碼？因此，國民黨團合理的推斷，包括「邵博士顧問公司」在內，加上「睛世隆中」、「長庚林顧問」現在已經有3家所謂顧問公司浮上檯面，背後相信還有更多「快篩掮客」、「快篩蟑螂」穿梭在EUA申請案件中牟利。

對於國民黨團質疑，吳秀梅回應，今日已啟動政風調查，會盡快查出結果與國人報告。不過，吳秀梅也強調，之所以今天啟動調查，是因為「我們今天才知道這件事」，而不是說已經知道或懷疑誰在做什麼。至於被問及國民黨質疑EUA申請有諸多漏洞，吳秀梅秒回「我們依規定進行」。對於下台一事，她更冷笑反問，「要回他什麼？他們不是一直都這樣說嗎？」