絲襪妹被追撞「四肢後仰秒立起」　萬惡視角曝！他驚：可要LINE嗎

網搜小組／劉維榛報導

這核心肌群到底有多強？一名騎士上傳一段行車畫面，女騎士遭後方男騎士撞上，當下她整個人往後仰躺，所幸下秒超強腰力立起，女騎士才能趕緊握住龍頭穩住車身，12秒神級視角曝光後，讓8千多名網友跪了「我重播了好幾次」、「這特技表演了吧...運氣有夠好！」

一名男網友在臉書《爆廢公社》貼出一段12秒超狂影片，可見一輛女騎士行駛道路上，突然被後面的男騎士追撞，當下女騎士反應不及，瞬間驚悚往四肢後仰。

所幸女騎士練就好腰力，加上平穩坐在車上，短短2秒就把上半身立起來，她趕緊慌張握住龍頭，才保住一命，否則當時處於加速狀態下，摔車或是被其他車再撞上，後果讓人難以想像。

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▲女騎士仰躺秒立起，過程有驚無險！（圖／翻攝爆廢公社）



影片最後，女騎士氣得停在馬路上，男騎士也隨即停車，後續狀況就不得而知，而揚長而去的原PO也自嘲，「這個技術...我騎車這麼久也練不起來」，接著以「可以要個LINE嗎」做結尾。

底下網友嘖嘖稱奇朝聖，「強大的核心肌群」、「這樣把妹（已學習）」、「我重播了好幾次」、「真的是高手！哇呀～這太厲害啦」、「這特技表演了吧...運氣有夠好」、「沒倒才是厲害」、「這是在拍捍衛任務嗎」、「以後考駕照要多加考這項」、「我會直接的摔到地面」。

▼女子氣得停車，要男騎士給交代。（圖／翻攝爆廢公社）

