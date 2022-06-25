自創品牌聞名車界...重機騎士命危　IG告白愛車：願意牽你到永遠

▲苗栗市經國路大型重機車禍事故，重傷重機騎士IG有1.5萬人追蹤。（圖／翻攝當事人IG）

記者蔡文淵、蔡怡萍／綜合報導

苗栗市經國路模型飛機場附近25日中午發生大型重機車禍意外，大型重型機高速行駛突然失控撞上路邊停放的機車，大型重機騎士當場OHCA，所騎乘的重機受巨大撞擊也斷成兩截、噴飛數公尺。而殘破的車身上貼著閻姓騎士的IG帳號，有1.5萬名粉絲追蹤，滿滿騎乘重機追風飆速的追焦照，也看出騎士對於重機的熱愛程度。

▲車禍斷成2截的重機曾出現在閻男的IG、FB社群照片中。（圖／記者蔡文淵翻攝）



事故當下巨大的撞擊力道、讓重機應聲斷成2截，而從IG照片中發現騎士曾牽著這輛重機、感性寫下「我願意牽著你，一直到永遠」，而這次不慎發生意外，心愛的戰友受到重創，而騎士也當場失去生命跡象，緊急送往部立苗栗醫院救治。

▲騎士曾牽著此事故的重機，感性寫下「願意牽著你直到永遠」。（圖／翻攝當事人IG，下同）



閻姓騎士熱愛重機的程度不比一般，他除了擁有多台重機，全身裝備護具也一應俱全，並且常出現在台中麗寶國際賽車場賽道奔馳，並留下許多追焦美照。此外，也熱愛山路追風的快感，在各地蜿蜒山路也曾有他的身影，壓車過彎的帥照讓粉絲留言直說「太帥了」。他也自創服裝品牌，並自己當起服裝模特兒，但也在IG上註明因疫情嚴重，工作室尚未開放。