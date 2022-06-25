苗栗警啟動大型車大執法半個月　2曳引車超載被罰14萬

▲苗栗縣警察局於6月10日起啟動為期1個月的全縣性大型車輛大執法。（圖／苗栗縣警方提供）

記者蔡文淵／苗栗報導

台61線西濱快速公路苗栗縣通霄路段於端午節前夕發生大貨車掉落大量爛泥及油污，導致後方8車連環撞的交通事故。苗栗縣警察局於6月10日起啟動為期1個月的全縣性大型車輛大執法，半個月來，已取締4件違規超載、2件所載貨物滲漏違規，其中2件違規超載的單張罰單就罰7萬元以上。

苗栗縣警局6月10日啟動縣內5個警分局及交通警察隊、保安警察隊與監理站人員，於全縣18鄉鎮市執行大型車輛執法，針對違規超載、貨物滲漏、超速及闖紅燈等行為展開取締，半個月來，取締4件超載、2件所載貨物滲漏等6件違規，其中2件違規超載還超過車輛核定總聯結重量20公噸以上，每公噸須處罰3000元，再加上原本就須處罰新台幣1萬元罰鍰，單張違規單就須處罰新臺幣7萬元以上。6張罰單開罰金額為20萬元罰鍰。

另外，交通隊員警於5月下旬也曾攔獲裝載土方曳引車，總重量達85.54公噸，扣除車輛核定重量35公噸，竟超載50.54公噸，須處罰新臺幣26萬5,000元，比酒駕拒測處罰新臺幣18萬元還要高。

苗縣警局交通隊表示，違規超載被取締，除須繳納罰緩，還須記汽車違規紀錄一次，三個月內達三次以上者，吊扣汽車牌照一個月，駕駛人三個月違規三次以上吊扣駕駛執照一個月；一年內經吊扣駕駛執照二次，再違反者，將會吊銷駕駛執照，相當划不來。

▲苗栗縣警察局於6月10日起啟動為期1個月的全縣性大型車輛大執法。（圖／苗栗縣警方提供）

▲▼苗栗縣警察局於6月10日起啟動為期1個月的全縣性大型車輛大執法，半個月來，已取締4件違規超載、2件所載貨物滲漏違規，其中2件違規超載的單張罰單就罰7萬元以上。（圖／苗栗縣警方提供）

▲交通隊警員５月下旬攔檢查獲聯結車超載50.54公噸，須處罰新臺幣26萬5,000元，比酒駕拒測處罰新臺幣18萬元還要高。（圖／苗栗縣警方提供）