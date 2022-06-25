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假冒澤倫斯基詐JK羅琳！要求修改哈利波特額頭疤：太像「挺俄Z字」

記者崔子柔／綜合報導

俄羅斯惡搞雙人組Vovan與Lexus近日找上《哈利波特》英國作者J.K.羅琳（J.K. Rowling），他們偽裝成烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky），稱哈利波特頭上的疤和挺俄軍的Z字太相似，要求更改，J.K.羅琳當下則稱她要考慮看看。

Vovan與Lexus在18日上傳的影片中，偽裝是澤倫斯基，說「我讓軍隊在頓內次克和盧甘斯克發射的飛彈上寫『索命咒』，妳會覺得有趣嗎？」J.K.羅琳則回應，「我喜歡這個笑話」。

他們接著提到，哈利波特頭上的疤痕和挺俄的Z字過於相似，詢問她是否願意修改，最好改成烏克蘭的三叉戳，J.K.羅琳則說，她會再去研究。

▲▼《哈利波特》作者J.K.羅琳。（圖／翻攝自網路、CFP）

▲《哈利波特》作者J.K.羅琳。（圖／翻攝自網路、CFP）

J.K.羅琳的發言人對此表示，這個欺騙行徑相當令人反感，並稱當時是有人打來討論J.K.羅琳在烏克蘭的慈善工作，而該影片在剪輯後被斷章取義。

俄羅斯總統普丁先前指責西方國家試圖「取消」俄羅斯文化，並將自己的處境比擬成J.K.羅琳在跨性別議題影發爭議的情況，當時J.K.羅琳就在推特上發文打臉，還捐出100萬英鎊（約3784萬元台幣）幫助烏克蘭難民。

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