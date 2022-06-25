佛教怎麼看「地獄與幽魂」展？這避邪物被打臉：佛陀鼓勵直視死亡

▲南美館殭屍展 「亞洲的地獄與幽魂」未展先轟動，也引發各界宗教學派評論。（圖／記者戴上容攝）

記者林育綾／綜合報導

台南市美術館今（25）日起舉行「亞洲的地獄與幽魂」特展（俗稱殭屍展），開展前就先轟動，除了引發宗教團體新竹靈糧堂出征抵制，還有民俗專家建議看展時要自備水晶等避邪小物更保險。不過這說法也被佛教學者及作家羅卓仁謙打臉，他認為，佛陀很鼓勵直視死亡，更表示「宗教信仰，是讓我們成為更好的自己」、「至少不是變成一個排斥異見的巨嬰、東怕西怕自己嚇自己」。

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▲南美館先前預告「亞洲的地獄與幽魂」特展，沒想到「湘西趕屍」照爆紅後，也引發部分宗教團體出征。（圖／翻攝台南市美術館臉書粉專）



台南市美術館自6月25日起展出「亞洲的地獄與幽魂」特展，而開展前，館方特別在臉書曝光先前在其他展場的「湘西趕屍照」，殭屍形象怵目驚心，也讓這檔展覽未展前先轟動，甚至引發新竹靈糧堂開罵「污穢國土，玷污人民，我們國家的罪惡越犯越大」，也有部分信徒砲轟「怪力亂神、道德淪喪」並抵制要求撤展。

不料此舉引發更多網友聲援南美館，新竹靈糧堂也因此被洗版而急撤文。南美館也在先前回應，「歡迎大家來看展，就會知道這個展覽不是大家所想像的那樣而已。」

▲佛教如何看「亞洲的地獄與幽魂」特展？佛教學者及作家羅卓仁謙PO文說出看法。（圖／翻攝自Facebook／羅卓仁謙）

佛教學者及作家羅卓仁謙24日在個人臉書發文表示，很多人問他對於殭屍展的看法，他直說「湘西趕屍事件蠻可愛的」，不過也有兩個疑問：第一，「趕屍」不正是死後肉身復活嗎？那麼應該視為「神恩顯靈」才對吧？還引用《使徒信經》的一段話，「⋯⋯ 我信身死後必復活，我信永生。」並標記新竹靈糧堂。

第二，先前有民俗專家提到，展覽中的東西過去是給生人使用，多少都會有靈體搶附在上面，所以建議看展覽時可以自備水晶、佛珠⋯等相關的平安小物更保險。不過羅卓仁謙說，「水晶產業本身有多危險、有多少工人會在這個過程中受辱與喪命？若照這邏輯，那帶水晶小物才叫找鬼抓藥單吧？」

他表示，「佛陀很鼓勵佛弟子直視死亡，讓我們珍惜自己身而為人的每分每秒。也正是因為有身而為人的自信，我們對其他生命、哪怕是地獄與幽魂也應抱有慈憫之心。」換成白話來說，佛弟子連真正的鬼都不怕了，「還怕一個展覽？」

羅卓仁謙強調，「宗教信仰，是讓我們成為更好的自己，是成為2.0、3.0的人類，至少不是變成一個排斥異見的巨嬰、東怕西怕自己嚇自己。」

▲「亞洲地獄與幽魂」巡迴到台灣，由南美館展覽團隊規劃，也加入了台灣藝術家作品和視角。（圖／記者戴上容攝）

網友看了也紛紛按讚並留言表示，「認同！」、「寫得真的很好」、「殭屍蠻可愛的啊」、「喜歡看的就去看、不喜就不去、不用勉強！跟什麽宗教、水晶...等毫無關係」、「我快被第一點笑死，靈糧堂不知道會怎麼回應？？？」

南美館表示，「亞洲地獄與幽魂」特展在2018年由法國凱布朗利博物館策畫，以西方人的角度觀察亞洲包含日本、泰國、中國等地鬼怪文化與未知世界的想像，但並未在超自然力量的部分進行任何討論。而今年該展與台南市美術館合作，巡迴到台灣，由南美館團隊策劃，並加入了台灣的文化視角、台灣當代藝術家的作品，更為豐富，展覽自即日起展出至10月16日。

▲此次加入台灣藝術家作品，其中一件為侯春廷的《傳遞》，乍看薄如紙張的金紙，其實以陶瓷製作。（圖／台南市美術館提供）

《亞洲的地獄與幽魂》特展

展期：2022年6月25日～10月16日

地點：台南市美術館2館（展覽室E、F、G、H）

時間：平日10:00-18:00／週六 10:00-21:00／週一休館

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