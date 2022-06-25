女友「7000元雨鞋」牌子讓他驚呆　一票女網友喊+1：下雨天必穿

▲女友穿「7000元雨鞋」真容讓他驚呆了，文章釣一票姐妹喊+1。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者趙蔡州／綜合報導

台灣各地近期經常發生午後雷陣雨，不少人會穿著拖鞋或雨鞋出門，防止一般布鞋浸水後潮濕不舒服。一名男網友疑惑說，他發現女友竟把7千多元的靴子當雨鞋來穿，讓他相當驚訝「女友居然會讓這麼貴的鞋子一直淋濕」。貼文一出立刻引發網友熱議，更釣出一票女網友喊「我也會這樣」、「下雨首選好嗎」。

原PO在Dcard表示，他與女友前次下雨出門時，意外發現女友一個小秘密，因為實在是太驚訝了，忍不住想跟大家分享，就是女友把球鞋換成平常不太穿的7000多元馬汀鞋，讓他看了十分驚訝，趕緊問說「怎麼突然穿這雙」，沒想到女友竟然說「馬汀就是我的雨鞋啊」。

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原PO解釋，因為他也有買馬汀靴，知道一雙不便宜，所以平常能愛護就愛護，結果沒想到女友居然會讓這麼貴的鞋子一直淋濕，而且女友還說班上同學也都這樣，「是我的觀念太奇怪嗎」、「想問大家也會把馬汀當雨鞋嗎，還是會以穿搭為主啊」。

▲原PO表示，因為他也有買馬汀靴，知道一雙不便宜，所以才對女友的行為相當震驚。（圖／翻攝自免費圖庫pixabay）

貼文一出立刻引發網友熱議，甚至釣出一票女網友喊+1，有人說「穿運動鞋濕了超不舒服，下雨穿馬汀+1，有夠方便」、「馬汀就是我的雨鞋啊」、「我下雨也是選馬汀，皮靴的確是防雨很好用的單品」、「我自己就算有雨鞋，還是蠻常穿馬汀的，馬汀很耐操啊」、「馬汀根本是下雨天的首選好嗎」。

也有男網友說，「好吧，下雨我都穿70塊的拖鞋」、「這個價格說真的，Hunter都可以買兩雙」、「我也是馬汀當雨鞋，舊的已經快7年了，不用太心痛，根本不會壞」、「能穿搭又防雨不錯啊，哈哈」、「馬汀本來就是英國人的工作鞋，英國又濕又冷」、「我也是下雨天只穿馬汀出門唉」。

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