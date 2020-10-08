酪梨園「內有惡犬」防賊！他穿雨鞋拿拐杖護體　雲林偷到彰化

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣二水鄉1名蔡姓果農，種植的酪梨全被偷損失超過20萬元，氣得在果園周圍架設監視器材，並養狗防宵小再度進入，雲林林內鄉1名70歲林姓老翁，偷上癮了，看到「內有惡犬」，怕被狗咬這次換穿著雨鞋、手拿拐杖進入，警方上門逮人時還在他家搜出一批酪梨袋，他驚訝的說不出話來，只好坦承所為。

▲雲林70歲老翁穿雨鞋拄拐杖摸黑偷竊酪梨。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

▲雲林70歲老翁穿雨鞋拄拐杖摸黑偷竊酪梨。（圖／記者唐詠絮翻攝）

近幾年國人對養生注重，酪梨也在市場漸漸受到重視，市面上1台斤售價從3顆100元到最近1台斤約90元，價格相對水漲抬高，因而常引來宵小覬覦，農民為了防範陌生人靠近，果園內大都會豢養犬隻，入園處常會看見「內有惡犬」字樣。

這名蔡姓果農在濁水溪床種植酪梨，口感獨特經常有許多買家前來訂購，林嫌看準有利可圖，以為在河床邊就不會有監視器錄影，下手一搏沒想到全栽了。

▲蔡姓果農種植的酪梨全被偷。

田中警分局長鄭穎聰表示，偵查隊及源泉派出所員警積極查獲農產品竊盜案，保護農民辛苦種植之酪梨果深表認同與嘉勉，田中警分局將持續積極執法，保護優質農產品，讓農民有一個安心、安全無虞的種植環境。

▲蔡姓果農感謝警方協助。

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