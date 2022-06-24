2月才說不選2022、要做好做滿　他抓包林智堅「落跑證據」　

▲民進黨22日中執會提名林智堅參選桃園市長。（圖／記者林敬旻攝）

記者蘇晏男／台北報導

新竹市長林智堅被民進黨徵召參選桃園市長，林也稱「球來了我就接」，但對比去年底義正辭嚴推2022選戰前「竹竹併」，如今卻未做好做滿，態度落差引人非議。對於有網友反應林智堅非落跑市長，媒體人黃暐瀚翻出林曾說不參戰2022的證據，並表示，不能因為個人喜好，而對於落跑一事，有不同的標準看待。

在2/8政論節目「齊有此理」中，主持人王時齊提及，有人點名林智堅選桃園，但桃園市長鄭文燦則稱林不在桃園政治版。林智堅回應，「過去這兩年，大家都幫我的下一步，做了很多的規劃跟想像」，自己當議員時，認為能幫故鄉服務就是政治工作最大目標，沒想到後來可以當新竹市長並連任。

林智堅說，去年提出大新竹，就是認為還有很多期待跟規畫尚未完成，所以很希望合併之後，藉由民主機制，能夠再為家鄉服務，但他已經宣布不參選了。接著，林智堅透露，「我現階段就是工作做好，把我的市長的工作做好，任期做滿；至於未來，我覺得真的只能交由老天來安排。我也不敢說我一定不會去哪裡，或者是說我一定不會做什麼，那我也不能說我一定要做什麼」。

王時齊追問，你說做好做滿，所以不太可能跑去選其他縣市？林智堅回應，「對。」王時齊再問，所以至少在今年底的選戰中，你不會去選任何一個縣市？林智堅說，「我會做一個全力輔選的角色」。

對此，黃暐瀚24日節錄上述內容的部分片段，打臉有網友去信稱林智堅參選桃園市長，不算「落跑」。黃暐瀚表示，話才講完四個月，現在已經變成桃園市長參選人，接下來還得辭市長（新竹）、遷戶籍，這不只是「落跑」（任期沒做完），還是「背信」（違反承諾）。

黃暐瀚指出，簡單說，不管是做了一年「落跑」（比如前高雄市長韓國瑜），或是做了七年半才「落跑」（這次的林智堅），只要任期沒有「做滿」就離開，都算「落跑」。

「不過落跑也有『仇恨值』高低之別。」黃暐瀚表示，有些人落跑之後，引來的仇恨值高，有些人則是跑得名正言順，沒人計較，狀況各有不同，這是事實，但不能因為個人喜好，而對於落跑一事，有不同的標準看待。

黃暐瀚說，雖然林智堅落跑又背信，不過他並不看壞林的桃園選情；桃園是鄭文燦的「本命區」，鄭文燦「務必、勢必」想要延續民進黨在桃園執政，未來總統蔡英文也會用更多的行政資源，全力相挺，林智堅後勢看漲，「當選機率」其實不低。

黃暐瀚也提到，如果今年新北市長侯友宜順利連任，明年卻跑出來參選2024的總統，那狀況一樣叫做「落跑」，屆時他的評論、廣播、文章、節目，也一定會說，那是「落跑」。

2021年四大公投以民進黨主張的「四個不同意」大獲全勝隔天，蔡英文召集副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、民進黨秘書長林錫耀、黨團總召柯建銘等商討「竹竹併」議題，並打算趕在2022九合一大選前通過。

但此舉多被視為替任期將屆的林智堅解套，挨批「英人設事」；加上法源正當性比彰化縣升格來的不足，民進黨立法院黨團甚至將攸關「竹竹併」的《地制法》強行逕付二讀，而讓在野極度不滿，開轟變成「帝制法」。

在林智堅12/27宣布放棄角逐竹竹併升格後的「大新竹市長」，以及國民黨立法院黨團在臨時會杯葛《地制法》修法成功後，爭議暫告落幕。