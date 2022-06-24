建中科學班榜首考上台大醫　張呈熙讀書秘訣曝光「這些最重要」

▲張呈熙以建中科學班第一名畢業，並考上台大醫學系。（圖／張呈熙提供）

記者許敏溶／台北報導

111年申請入學統一分發結果日前放榜，競爭最激烈的台大醫學系，美食家陶禮君的兒子張呈熙也在榜單內，而張呈熙經常參加各項生物競賽，幾乎有近半課程都得靠自學，但憑著耐心研讀與思考，遇到不懂就主動、積極詢問同學與老師，「一步一腳印」下，張呈熙仍以建中科學班第一名畢業，他說，從參加專題研究中發現喜愛醫學，也喜歡醫生與人溝通、可幫助人的感覺，希望以後可幫更多人。

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▲張呈熙（圖左）從建中科學班第一名畢業，圖為之前柯文哲視察建中。（圖／張呈熙提供）

申請入學統一分發結果在上週三（15日）放榜，競爭最激烈、最受矚目的台大醫學系，成為各界關注焦點，而今年榜單上「照例」有很多人來自建中，其中美食家陶禮君的兒子張呈熙，就是錄取榜單上，而且在申請入學面試分數超過90分，名列前茅。

張呈熙非常優秀，從小到大幾乎都是班上第一名，包括剛從建中科學班畢業的他，也是以第一名畢業，申請入學同時錄取台大電機系、材料系，還有北醫醫學系，讓外界相當好奇拿高分的關鍵與秘訣。

▲張呈熙因參與競賽而經常自學，遇到不懂地方就主動、積極詢問同學與老師。（圖／張呈熙提供）

不過，張呈熙接受《ETtoday新聞雲》專訪時表示，其實班上臥虎藏龍，很多同學比自己聰明，而且自己因為參加各項生物競賽，像是生物奧林匹亞的競賽選拔營，所以一學期當中，幾乎有近半課程都得靠自學，這時候遇到不懂地方就主動、積極詢問同學與老師。

「還好班上同學都很優秀」張呈熙說，課程上不懂的內容，會先問身旁的同學，每個同學在不同科目各有所長，且上過課的同學，知道哪些觀念可能混淆或瓶頸在哪，大多數問題可迎刃而解，還有不懂的，就等下課去請教老師，直到弄清楚為止。

▲張呈熙在實驗室做專題。（圖／張呈熙提供）

高中三年，張呈熙也曾到補習班補習，但他坦言，因為參加專題競賽等緣故，經常無法到場，多數還是靠自學為主，所以在沒有參加專題競賽時，自己花很多時間在研讀課業、趕上進度，遇到不懂問題，就是耐心學習思考，「一步一腳印的解決問題」，並不是聰明到都不用唸書就會。

▲張呈熙（圖右）擔任建中科學班成果發表會主持人。（圖／張呈熙提供）

儘管課業與參加專題競賽很忙，但張呈熙仍撥出時間到視障協會擔任志工，也有運動習慣，包括打桌球與跑步，也喜歡小說、看NBA與美國職棒，甚至還一度想當球評的念頭，並透露最喜歡的球星是湖人隊的詹姆斯。

▲張呈熙也喜歡運動，國中時曾參加武術比賽。（圖／張呈熙提供）

張呈熙同時錄取台大電機系、材料系與醫學系，為何最後選擇醫學系？張呈熙說，其實自己跟多數高中生一樣，高一、二時並不是很清楚自己志向，後來參加台大醫學院分醫所實驗室的專題研究，以及中研院的人才培育計畫，發現自己喜愛醫學，也喜歡醫生與人溝通、可幫助人的感覺，所以最終選擇念醫學系，這是自己幸運的地方，知道自己喜歡這個領域。

由於媽媽是美食家陶禮君，張呈熙坦言，託媽媽的福，一家人會去好吃的餐廳聚餐，尤其平常爸媽與自己都各自要忙，所以很喜愛與享受全家聚餐的感覺，也因此吃到很多美食。