　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

建中科學班榜首考上台大醫　張呈熙讀書秘訣曝光「這些最重要」

▲▼建中科學班第一名畢業的張呈熙，考上台大醫學系　，也透露讀書秘訣。（圖／張呈熙提供）

▲張呈熙以建中科學班第一名畢業，並考上台大醫學系。（圖／張呈熙提供）

記者許敏溶／台北報導

111年申請入學統一分發結果日前放榜，競爭最激烈的台大醫學系，美食家陶禮君的兒子張呈熙也在榜單內，而張呈熙經常參加各項生物競賽，幾乎有近半課程都得靠自學，但憑著耐心研讀與思考，遇到不懂就主動、積極詢問同學與老師，「一步一腳印」下，張呈熙仍以建中科學班第一名畢業，他說，從參加專題研究中發現喜愛醫學，也喜歡醫生與人溝通、可幫助人的感覺，希望以後可幫更多人。

▲▼建中科學班第一名畢業的張呈熙，考上台大醫學系　，也透露讀書秘訣。（圖／張呈熙提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲張呈熙（圖左）從建中科學班第一名畢業，圖為之前柯文哲視察建中。（圖／張呈熙提供）

申請入學統一分發結果在上週三（15日）放榜，競爭最激烈、最受矚目的台大醫學系，成為各界關注焦點，而今年榜單上「照例」有很多人來自建中，其中美食家陶禮君的兒子張呈熙，就是錄取榜單上，而且在申請入學面試分數超過90分，名列前茅。

張呈熙非常優秀，從小到大幾乎都是班上第一名，包括剛從建中科學班畢業的他，也是以第一名畢業，申請入學同時錄取台大電機系、材料系，還有北醫醫學系，讓外界相當好奇拿高分的關鍵與秘訣。

▲▼建中科學班第一名畢業的張呈熙，考上台大醫學系　，也透露讀書秘訣。（圖／張呈熙提供）

▲張呈熙因參與競賽而經常自學，遇到不懂地方就主動、積極詢問同學與老師。（圖／張呈熙提供）

不過，張呈熙接受《ETtoday新聞雲》專訪時表示，其實班上臥虎藏龍，很多同學比自己聰明，而且自己因為參加各項生物競賽，像是生物奧林匹亞的競賽選拔營，所以一學期當中，幾乎有近半課程都得靠自學，這時候遇到不懂地方就主動、積極詢問同學與老師。

「還好班上同學都很優秀」張呈熙說，課程上不懂的內容，會先問身旁的同學，每個同學在不同科目各有所長，且上過課的同學，知道哪些觀念可能混淆或瓶頸在哪，大多數問題可迎刃而解，還有不懂的，就等下課去請教老師，直到弄清楚為止。

▲▼建中科學班第一名畢業的張呈熙，考上台大醫學系　，也透露讀書秘訣。（圖／張呈熙提供）

▲張呈熙在實驗室做專題。（圖／張呈熙提供）

高中三年，張呈熙也曾到補習班補習，但他坦言，因為參加專題競賽等緣故，經常無法到場，多數還是靠自學為主，所以在沒有參加專題競賽時，自己花很多時間在研讀課業、趕上進度，遇到不懂問題，就是耐心學習思考，「一步一腳印的解決問題」，並不是聰明到都不用唸書就會。

▲▼建中科學班第一名畢業的張呈熙，考上台大醫學系　，也透露讀書秘訣。（圖／張呈熙提供）

▲張呈熙（圖右）擔任建中科學班成果發表會主持人。（圖／張呈熙提供）

儘管課業與參加專題競賽很忙，但張呈熙仍撥出時間到視障協會擔任志工，也有運動習慣，包括打桌球與跑步，也喜歡小說、看NBA與美國職棒，甚至還一度想當球評的念頭，並透露最喜歡的球星是湖人隊的詹姆斯。

▲▼建中科學班第一名畢業的張呈熙，考上台大醫學系　，也透露讀書秘訣。（圖／張呈熙提供）

▲張呈熙也喜歡運動，國中時曾參加武術比賽。（圖／張呈熙提供）

張呈熙同時錄取台大電機系、材料系與醫學系，為何最後選擇醫學系？張呈熙說，其實自己跟多數高中生一樣，高一、二時並不是很清楚自己志向，後來參加台大醫學院分醫所實驗室的專題研究，以及中研院的人才培育計畫，發現自己喜愛醫學，也喜歡醫生與人溝通、可幫助人的感覺，所以最終選擇念醫學系，這是自己幸運的地方，知道自己喜歡這個領域。

由於媽媽是美食家陶禮君，張呈熙坦言，託媽媽的福，一家人會去好吃的餐廳聚餐，尤其平常爸媽與自己都各自要忙，所以很喜愛與享受全家聚餐的感覺，也因此吃到很多美食。

►帥爆！「BMW X5推車」4380元大人小孩都愛　激殺4.4折快搶

ET快訊
前黑澀會美眉消失17年「變年收9億女老闆」　帥氣老公兒子首曝
快訊／吳淑珍今出院　陳致中：染疫元氣大傷，需長時間療養
17縣市豪大雨特報　大雷雨狂襲「4區嚴防冰雹」
「亞馬遜雨林」莫名衝熱搜第一！　Google街景點開嚇：有戴
快訊／大雨狂炸！　5樓水塔被擊落卡半空中
快訊／雨彈炸全台！　新北市列一級淹水警戒
北市大王椰子路樹斷裂　刺穿汽車前擋風玻璃

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台南區塊鏈產業國際博覽會　賴清德：打造次世代的經濟奇蹟

電價調漲怎麼辦？　綠委掛保證「用民進黨官員的薪水補」

雙北17縣市豪大雨特報　大雷雨狂襲「4區嚴防冰雹」

建中科學班榜首考上台大醫　張呈熙讀書秘訣曝光「這些最重要」

Google街景見「裸身激戰」360度放送！情慾座標2萬人狂搜：有戴套

宜蘭+783！連8天千人以下　7／1起校園室內場地開放洽借

在泰台人曝1盒雞蛋台幣110元！　一見照片「驚人SIZE」全場傻

竹縣+999！兒童第2劑新冠肺炎疫苗陸續開打

高雄+6410！長輩第4劑6／28起大規模開打　可領700元+2快篩

新婚夜住婆家！她半夜到廚房目睹「駭人1幕」嚇壞：滿滿在爬行

具俊曄告白大S「她就像天使」　20年重逢「相擁落淚」：果然就是她

熱褲妹搭小黃付不出220　狂call男網友撒嬌沒人理

大S家宴曝光！黑范夫妻也到場　具俊曄「深情緊擁她」手還牽著♥

台中知名滷肉飯店鬥毆　男遭電扇猛砸慘丟命！

具俊曄憶分手「大S扛花癡罵名」　「我太傻」..若時光倒流：只想跟妳在一起

考幼兒園小朋友抖音哏　萌弟秒跳岡山搖超好cue

面試突被要求看身分證遭酸！ Sandy高EQ應對被讚爆

媽幫歐告慶生唱歌❤　壽星助唱甜嗓哼：快樂

買青菜借插座吹乾水分！　拗蔥+大蒜老闆：別再來

嬤躺阿公懷中甜笑比YA　恩愛互動網羨：好幸福

台南區塊鏈產業國際博覽會　賴清德：打造次世代的經濟奇蹟

電價調漲怎麼辦？　綠委掛保證「用民進黨官員的薪水補」

雙北17縣市豪大雨特報　大雷雨狂襲「4區嚴防冰雹」

建中科學班榜首考上台大醫　張呈熙讀書秘訣曝光「這些最重要」

Google街景見「裸身激戰」360度放送！情慾座標2萬人狂搜：有戴套

宜蘭+783！連8天千人以下　7／1起校園室內場地開放洽借

在泰台人曝1盒雞蛋台幣110元！　一見照片「驚人SIZE」全場傻

竹縣+999！兒童第2劑新冠肺炎疫苗陸續開打

高雄+6410！長輩第4劑6／28起大規模開打　可領700元+2快篩

新婚夜住婆家！她半夜到廚房目睹「駭人1幕」嚇壞：滿滿在爬行

徐國堯案及考績丁等免職案　憲法法庭判決均合憲

台南區塊鏈產業國際博覽會　賴清德：打造次世代的經濟奇蹟

金泰梨《外星+人》改拿手槍殺敵　金宇彬罹癌恢復吊鋼絲挺導演

林子昱也進傷兵名單！葉總還不擔心輪值　伍鐸會轉先發嗎？

林楚茵批新北衛生局造假　陳潤秋駁：資料時間序錯誤「從未提供」

益航今年散裝船運業績大好　子公司大洋百貨下半年有望轉虧為盈

恩恩案效應！1家3口確診父載兒就醫　台中衛生局：情有可原不罰

莆田海關截獲劇毒「黑寡婦」蜘蛛　毒性為響尾蛇毒15倍

快訊／吳淑珍今出院　陳致中：染疫元氣大傷，需長時間療養

快訊／西濱苗栗通霄路段聯結車翻覆　鋼筋散落車道...封閉處理中

玩台灣！日本短裙妹買珍奶上捷運 他捕捉「吸下去」邪惡瞬間網全歪樓

生活熱門新聞

他16歲打造「茶の魔手」　從百元賣到年收40億南霸天

南美館「殭屍展」明開幕　新竹靈糧堂轟：無知愚昧深深得罪神

快訊／12歲男童在校昏迷「到院前死亡」　死後確認染疫

「睡同床卻沒撲過來」直男回5字！妹子：好痛心

小朋友狂「yyds」　曝最愛2詞：老人不懂

快訊／本土+45678！各縣市分佈曝光

快訊／死亡增152例！今本土+45678

殭屍展明開幕！民俗專家曝看展要注意這些事

主廚教高麗菜正確切法　口感更好

小情侶吵架！男友道歉「那邊硬硬的」她更氣

正取二台大醫！建中小鮮肉曝3C讀書法

台大醫學系「神鬼學生」鑽漏洞錄取　落榜頭氣炸

高雄「神秘拖板車」載巨木箱　千人猜答案

猴痘傳播速度太快！WHO擔心2原因曝　

更多熱門

相關新聞

正取二台大醫！建中小鮮肉曝3C讀書法

正取二台大醫！建中小鮮肉曝3C讀書法

台大一名醫學系大一學生因為「想體驗面試快感」重考學測，沒想到又再次錄取，引發正反兩派不同聲浪，不過能考上「2次」台大醫科，確實是一件不容易的事。對此，作家王蘭芬就在臉書分享一名正取第2名進台大醫的學生所用的「3C念書法」，表示對方只有小時候有跟外師學過英文，其餘都是靠自律以及3C產品提升學習效率。

iPad成建中賈子謙k書利器上台大醫

iPad成建中賈子謙k書利器上台大醫

專家估上建中34.6分、北一女33.8分

專家估上建中34.6分、北一女33.8分

親哥台大醫畢業當保全！他曝月收網驚呆

親哥台大醫畢業當保全！他曝月收網驚呆

專家估上建中34.6分、北一女33.8分

專家估上建中34.6分、北一女33.8分

關鍵字：

建中科學班台大醫張呈熙陶禮君

讀者迴響

熱門新聞

人妻組「不倫互助隊」掩護！丈夫回家品嘗：味道是一樣的

獨／機工長生活照曝光！　勁帥現身婚禮

「一夜N次、狂自慰」會精盡人亡？醫揭2後果：每次射出2億隻精子　

喪命滷肉飯名店　男離婚獨留2幼子

他16歲打造「茶の魔手」　從百元賣到年收40億南霸天

《乘風破浪》再爆3人遭淘汰！驚見台灣女星

Andy慶生趴狂歡畫面曝光！

南美館「殭屍展」明開幕　新竹靈糧堂轟：無知愚昧深深得罪神

大小聘「再一間新婚房」　他噴1句話！長輩秒惦惦

台中男女警官同車查勤變車震　互為小三小王搞2年

他買5千張股票到果糖廠股東會飆罵　讓茶の魔手月省近200萬

熱褲妹稱月入千萬　只拿10萬求交保

大S穿「3萬元婚紗」甜勾具俊曄　對比嫁汪小菲差很大

8地區從前沒人想買！　內行最看好1地

快訊／12歲男童在校昏迷「到院前死亡」　死後確認染疫

更多

最夯影音

更多
具俊曄告白大S「她就像天使」　20年重逢「相擁落淚」：果然就是她

具俊曄告白大S「她就像天使」　20年重逢「相擁落淚」：果然就是她
熱褲妹搭小黃付不出220　狂call男網友撒嬌沒人理

熱褲妹搭小黃付不出220　狂call男網友撒嬌沒人理

大S家宴曝光！黑范夫妻也到場　具俊曄「深情緊擁她」手還牽著♥

大S家宴曝光！黑范夫妻也到場　具俊曄「深情緊擁她」手還牽著♥

台中知名滷肉飯店鬥毆　男遭電扇猛砸慘丟命！

台中知名滷肉飯店鬥毆　男遭電扇猛砸慘丟命！

具俊曄憶分手「大S扛花癡罵名」　「我太傻」..若時光倒流：只想跟妳在一起

具俊曄憶分手「大S扛花癡罵名」　「我太傻」..若時光倒流：只想跟妳在一起

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面