客人吃早餐被活活打死　滷肉飯名店用餐尖峰時刻...客人少一半

▲客人來吃早餐被活活打死，滷肉飯名店用餐尖峰時段現況曝。（圖／記者白珈陽攝）



記者白珈陽／台中報導

台中市第二市場知名山河滷肉飯昨（23）日清晨兩派客人爆發嚴重衝突，一名黃姓男子竟遭陌生惡煞活活打死。今天攤商恢復營業，過往用餐時間排隊人潮排到店外的盛況不見，店內門可羅雀，有不少空桌，攤商透露，昨天警方撤除封鎖線，但坦言生意多少受到影響，「有的(客人)就會感覺怪怪的。」

▲山河滷肉飯23日發生離譜命案，兩派用餐客人互不相識卻爆發衝突，一名男子被活活打死。（圖／民眾提供）



山河滷肉飯23日發生離譜命案，來自桃園的10名男女疑因認錯另一方用餐客人，遭冷漠回應，又把對方「打電話找朋友吃飯」誤認成在「撂人」，竟把店內的工業電扇、椅子等拿起狂砸對方，混亂中黃姓男子胸口遭刺2刀，送醫傷重不治。事後警方以車追人，昨日陸續將涉案5人逮捕，全案朝殺人罪嫌偵辦。

▲黃男(右)到台中山河滷肉飯吃早餐，卻被活活打死，其臉書上曾貼與已故藝人馬如龍合照。（圖／民眾提供）



死者黃男臉書上還貼著與已故藝人馬如龍合照，據悉，黃男有過一段婚姻，與前妻育有2名小孩，昨日家屬返回案發現場招魂。檢方初步相驗，黃男全身都有傷，頭部有鈍器攻擊傷痕，左胸口有穿刺傷，將於28日進行解剖，釐清死因。