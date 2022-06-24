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抗疫兼防溺防汛　南消四大隊臉書直播船艇操作及維修訓練

▲台南市消防局第四大隊，考量疫情嚴峻特別創新利用臉書直播互動方式，進行線上船艇維修保養訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市消防局第四大隊，考量疫情嚴峻特別創新利用臉書直播互動方式，進行線上船艇維修保養訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

每年4月到9月是汛期，也是防溺重點期間，消防人員須加強整備救生器材裝備及船艇，以因應夏天溺水及颱風汛期水災高峰季節，台南市消防局第四大隊，考量疫情嚴峻特別創新利用臉書直播互動方式，進行線上船艇維修保養訓練。

這次訓練特別運用臉書直播方式，因應現代人使用社群媒體平台之習慣，特派四大隊水域教官聶豐明小隊長擔任1日網紅，以臉書直播方式向所屬大隊人員介紹船外機構造、保養維修及維護重點，可以利用直播進行留言、刷愛心及點讚互動方式，使訓練不呆板饒富有趣，讓消防人員對生硬的船艇知識激發學習興趣，同時直播影片也可以在社團內保存，讓消防人員重複閱覽學習，後續也可製作影片教材，充實訓練資料庫。

▲台南市消防局第四大隊，考量疫情嚴峻特別創新利用臉書直播互動方式，進行線上船艇維修保養訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

第四大隊大隊長蔡國保指出，因為救生船艇平常出勤頻率遠不及消防車及救護車，所以平時保養維護特別重要，該訓練特別律定四大隊船艇保養維護檢核表，將平時保養維護等紮實基本功做到最好，包含船外機、船艇各細部零件詳加介紹；第四大隊善用現有科技不斷訓練，包含利用線上會議進行防疫旅館進行兵棋推演，設置臉書訓練社團，運用科技輔助讓救災訓練更有效率。

▲台南市消防局第四大隊，考量疫情嚴峻特別創新利用臉書直播互動方式，進行線上船艇維修保養訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局長李明峯表示，消防局本著創新科技救災，不斷充實裝備器材，近年也全面更新汰換拖船架及船艇等救生裝備、採購遙控式動力救生圈及運用無人機進行搜溺救援，台南市消防局總是以創新、高效率及不斷精進救災救護的精神，為市民打造一座健康安全的友善城市。

▲台南市消防局第四大隊，考量疫情嚴峻特別創新利用臉書直播互動方式，進行線上船艇維修保養訓練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲也呼籲民眾，夏季為戲水高峰季節，民眾因應COVID-19疫情做好勤洗手、戴口罩及保持設交距離等個人防疫工作時，也需建立安全戲水之自主意識及觀念，於禁止戲水區域勿冒險下水活動，下水時應衡量自身狀況及做好個人安全防護，並熟悉緊急救溺5步－「叫叫伸拋划、救溺先自保」，以避免發生溺水意外。

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