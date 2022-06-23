毀滅性強震「到處都屍體」！阿富汗開挖亂葬崗　他一夜失去22親人

記者詹雅婷／綜合報導

阿富汗22日凌晨的毀滅性強震造成至少2600人死傷，隨著搜救工作持續進行，死亡人數可能再攀升。外傳約有2000棟房屋被毀，部分地區仍有數十人受困瓦礫堆下，倖存者更透露「到處都是屍體」，民眾已開始挖掘亂葬崗。這對早已面臨嚴重經濟與人道主義危機的阿富汗來說，無疑是個沉重打擊。

地震凌晨突襲！民眾睡夢中來不及逃 房屋結構脆弱2000棟被震毀

綜合CNN、德國之聲報導，災區許多住房是以泥土、木材及其他材料建造，本就容易受到天氣破壞，近期恰逢強降雨，房屋倒塌風險增加。當這場規模6.1地震凌晨來襲時，許多住在結構脆弱房屋中的多戶人家仍在睡夢中，根本來不及逃生。

▲▼凌晨發生地震，多棟房屋被震毀，許多人來不及逃。（圖／CFP，下同）

派克蒂卡省（Paktika）是個農村山區，也是這次地震通報死亡人數最多的地區，當地流傳出來的照片也顯示許多房屋已經淪為廢墟。聯合國稱，大約有2000棟建築物被震毀，部分民眾在臨時搭建的戶外避難所過夜，救援人員則是手持手電筒持續尋找倖存者。

到處都是屍體！他一夜失去22名親人 開挖亂葬崗傳還有人受困

派克蒂卡省信息和文化部門負責人胡扎伊法（Mohammad Amin Huzaifa）坦言，死傷統計還在增加中，「人們正在挖掘一個又一個墳墓」。外傳迄今仍有數十人受困瓦礫堆下。

在這場地震中失去父親的民眾柯薩爾（Kowsar）表示，他所在地區的房屋全都被震毀，食物全被埋在廢墟下，急需食物及住所，「正在開挖亂葬崗，多具遺體被埋在裡面」。吉安地區（Gyan）是災情最嚴重的地區之一，當地部落長老指出，「這裡的居民都嚇壞了，到處都是屍體和傷員」。

另名男子尼亞載（Karim Nyazai）當時人在派克蒂卡省首府，地震發生後隨即返回他的村莊確認狀況，但卻發現「整個村莊早已被掩埋，我失去22個（家族）成員，包括我的妹妹和3個兄弟，村裡有70多人死掉」，到處都是裹著毯子的屍體。

阿富汗國家問題雪上加霜 塔利班請求國際援助

這次地震加劇困擾阿富汗已久的許多問題。由於受到衝突事件與乾旱影響，阿富汗經濟危機已持續多年，在塔利班掌權後，經濟危機進一步惡化。數百萬名阿富汗人失業，政府人員拿不到薪資，食品價格飆升。外傳部分家庭為了果腹，不得不賣掉自己的孩子。

▲救援物資陸續抵達當地。（圖／路透）

世界衛生組織22日表示，正調集所有資源派出團隊在當地提供藥物與緊急支援。專家表示，當地最迫切的需求，包括傷者醫療運輸、為失去家園者提供住所與物資，還有食物、水及衣物。目前來自卡達、伊朗、巴基斯坦的人道援助已運抵當地，包括藥品、帳篷等物資。

塔利班高階官員巴爾基（Abdul Qahar Balkhi）先前表示，政府在財政上有困難，光靠政府無法幫助人民所需要的程度，「援助需要擴大到非常大，因為這是數十年來從未發生的毀滅性地震」，呼籲國際社會提供援助。聯合國阿富汗人道主義協調員阿拉克巴羅夫（Ramiz Alakbarov）透露，估計需要1500萬美元援助來應對這場地震災害。

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