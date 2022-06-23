　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

毀滅性強震「到處都屍體」！阿富汗開挖亂葬崗　他一夜失去22親人

記者詹雅婷／綜合報導

阿富汗22日凌晨的毀滅性強震造成至少2600人死傷，隨著搜救工作持續進行，死亡人數可能再攀升。外傳約有2000棟房屋被毀，部分地區仍有數十人受困瓦礫堆下，倖存者更透露「到處都是屍體」，民眾已開始挖掘亂葬崗。這對早已面臨嚴重經濟與人道主義危機的阿富汗來說，無疑是個沉重打擊。

地震凌晨突襲！民眾睡夢中來不及逃　房屋結構脆弱2000棟被震毀

綜合CNN、德國之聲報導，災區許多住房是以泥土、木材及其他材料建造，本就容易受到天氣破壞，近期恰逢強降雨，房屋倒塌風險增加。當這場規模6.1地震凌晨來襲時，許多住在結構脆弱房屋中的多戶人家仍在睡夢中，根本來不及逃生。

▲▼ 阿富汗22日凌晨發生強震。（圖／CFP）

▲▼凌晨發生地震，多棟房屋被震毀，許多人來不及逃。（圖／CFP，下同）

▲▼ 阿富汗22日凌晨發生強震。（圖／CFP）

派克蒂卡省（Paktika）是個農村山區，也是這次地震通報死亡人數最多的地區，當地流傳出來的照片也顯示許多房屋已經淪為廢墟。聯合國稱，大約有2000棟建築物被震毀，部分民眾在臨時搭建的戶外避難所過夜，救援人員則是手持手電筒持續尋找倖存者。

到處都是屍體！他一夜失去22名親人　開挖亂葬崗傳還有人受困

派克蒂卡省信息和文化部門負責人胡扎伊法（Mohammad Amin Huzaifa）坦言，死傷統計還在增加中，「人們正在挖掘一個又一個墳墓」。外傳迄今仍有數十人受困瓦礫堆下。

在這場地震中失去父親的民眾柯薩爾（Kowsar）表示，他所在地區的房屋全都被震毀，食物全被埋在廢墟下，急需食物及住所，「正在開挖亂葬崗，多具遺體被埋在裡面」。吉安地區（Gyan）是災情最嚴重的地區之一，當地部落長老指出，「這裡的居民都嚇壞了，到處都是屍體和傷員」。

另名男子尼亞載（Karim Nyazai）當時人在派克蒂卡省首府，地震發生後隨即返回他的村莊確認狀況，但卻發現「整個村莊早已被掩埋，我失去22個（家族）成員，包括我的妹妹和3個兄弟，村裡有70多人死掉」，到處都是裹著毯子的屍體。

阿富汗國家問題雪上加霜　塔利班請求國際援助

這次地震加劇困擾阿富汗已久的許多問題。由於受到衝突事件與乾旱影響，阿富汗經濟危機已持續多年，在塔利班掌權後，經濟危機進一步惡化。數百萬名阿富汗人失業，政府人員拿不到薪資，食品價格飆升。外傳部分家庭為了果腹，不得不賣掉自己的孩子。

▲▼ 阿富汗22日凌晨發生強震，救援物資陸續抵達。（圖／路透）

▲救援物資陸續抵達當地。（圖／路透）

世界衛生組織22日表示，正調集所有資源派出團隊在當地提供藥物與緊急支援。專家表示，當地最迫切的需求，包括傷者醫療運輸、為失去家園者提供住所與物資，還有食物、水及衣物。目前來自卡達、伊朗、巴基斯坦的人道援助已運抵當地，包括藥品、帳篷等物資。

塔利班高階官員巴爾基（Abdul Qahar Balkhi）先前表示，政府在財政上有困難，光靠政府無法幫助人民所需要的程度，「援助需要擴大到非常大，因為這是數十年來從未發生的毀滅性地震」，呼籲國際社會提供援助。聯合國阿富汗人道主義協調員阿拉克巴羅夫（Ramiz Alakbarov）透露，估計需要1500萬美元援助來應對這場地震災害。

►阿富汗強震2600死傷　睡一半遭活埋「震央村莊全毀」災後慘況曝光
►阿富汗破1000死！　強震後又遇「暴雨土石流」救援難度暴增

▲▼ 阿富汗22日凌晨發生強震，救援物資陸續抵達。（圖／路透）

►主子們快下手！讓毛孩更健康有妙方

ET快訊
藍議員轟侯市府荒腔走板：2局長一定要下台
快訊／國3北上117.3K轎車疑自撞　連人帶引擎全噴飛躺地
9成人都有！「這種蟲蟲」在你臉上生小孩　洗臉也沒用
台中男女警同車查勤變車震！互為小三小王　她考績都甲等
快訊／北橫重機過彎「滑到對向」撞聯結車！騎士命危　車體毀爛
假投資吸金！　退休科技女主管慘失4千萬

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

最強整骨必殺技！師傅放大絕「與地面平行」　網嚇壞：是忍者！

金正恩的微笑讓南韓嚇破膽！秀地圖討論作戰計畫　指示佈署戰術核武

減肥失敗有原因　研究揭：男友「長相越醜」女友越難瘦下來

猴痘疫情全球大爆發　擴散42國確診飆破3000例

夫妻情不自禁在「聖河」濕吻恩愛　遭鄉民拖走圍毆畫面瘋傳

普丁隨扈被槍殺！家中遭爆頭倒臥血泊　曾保管「機密核公事包」

日政府外包商喝醉「搞丟USB」！　全市46萬人個資外洩

蠕形蟎蟲夜間「爬人類臉上交配」　研究：近親繁殖丟失基因恐滅絕

毀滅性強震「到處都屍體」！阿富汗開挖亂葬崗　他一夜失去22親人

百萬分之一機率！女帶狗散步被雷擊中　1人2狗陳屍自行車道上

熱褲妹搭小黃付不出220　狂call男網友撒嬌沒人理

露營夜晚遇「不速貓客」　毛手狂撥強行破帳闖入！

熱褲妹稱懷孕打悲情牌　刺捕夢網卻成家屬惡夢

具俊曄首公開娶大S甜蜜合照！　無名指刺婚戒：世上最幸福

客家精神！自救磨平拖鞋　砂輪機手工割紋路笑翻網

楊繡惠怒撇緋聞：當我發電機？　氣到喊嫁白雲「我會吸乾你XD」

15歲童星遭13同學霸凌輕生！　媽控老師說謊：根本不想解決

農民擋馬路曝曬花生！　遭人私刑踢亂、推水溝

用原子筆畫主管上班臉龐　絕美線條讓她收到笑開懷

熱褲妹酒駕前取車畫面曝　被通緝2次還賣帳戶給詐團

最強整骨必殺技！師傅放大絕「與地面平行」　網嚇壞：是忍者！

金正恩的微笑讓南韓嚇破膽！秀地圖討論作戰計畫　指示佈署戰術核武

減肥失敗有原因　研究揭：男友「長相越醜」女友越難瘦下來

猴痘疫情全球大爆發　擴散42國確診飆破3000例

夫妻情不自禁在「聖河」濕吻恩愛　遭鄉民拖走圍毆畫面瘋傳

普丁隨扈被槍殺！家中遭爆頭倒臥血泊　曾保管「機密核公事包」

日政府外包商喝醉「搞丟USB」！　全市46萬人個資外洩

蠕形蟎蟲夜間「爬人類臉上交配」　研究：近親繁殖丟失基因恐滅絕

毀滅性強震「到處都屍體」！阿富汗開挖亂葬崗　他一夜失去22親人

百萬分之一機率！女帶狗散步被雷擊中　1人2狗陳屍自行車道上

大熱天連偷3件厚棉被「連茶盤也帶走」　原因曝光...警察傻眼

曬衣「未翻面」竟慘遭竹棍痛打　人妻不忍了...家暴夫下場出爐

台灣反曲弓男團4比5惜敗土耳其　射箭世界盃無緣4強拚獎牌

我要看新的...傳「棒狀照」與少女互換　噁男威脅外流下場曝

最強整骨必殺技！師傅放大絕「與地面平行」　網嚇壞：是忍者！

先探／航太迎復甦　零組件受惠

批陳明文狀告吹哨者　館長下戰書：到我節目跟黃國昌正面對決

米砂銀行遇到「韓團歐巴級承辦員」！　年紀曝光驚呆：阿伯好強

她嗆蔡英文500多天沒受訪　「最沒資格談正面回應人民需求就是妳」

借桃園巨蛋辦全代會遭拒　國民黨轟：打壓異己「東廠2.0」

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

國際熱門新聞

瑞士科學期刊：高端疫苗保護力84%

地方媽媽賽跑「摔出丁字褲」驚呆眾人

媽媽正在餵奶　男嬰突然被野猴搶走慘死

哈佛研究：BA.4和BA.5可逃疫苗和染疫免疫力

紐時：媒體大亨梅鐸正與超模妻離婚

阿富汗強震2600多人死傷　睡一半遭活埋

「八星連珠」畫面曝！天文研究員拍下罕見奇景

聯準會主席開嗆：繼續升息　致力降低通膨

俄軍冷血處決烏攝影師！　無國界記者組織報告曝死法

卡達強調世界盃嚴禁一夜情　違者監禁7年

俄羅斯煉油廠遇襲起火　7飛彈擊中烏克蘭南部城市

20%美國確診成人至今仍受「長新冠」所苦！

Fed坦承升息引發經濟衰退　美股小跌47點

饒舌歌手Lil Tjay出手術房！　中彈後最新傷勢曝光

更多熱門

相關新聞

阿富汗強震2600多人死傷　睡一半遭活埋

阿富汗強震2600多人死傷　睡一半遭活埋

阿富汗22日凌晨發生規模6.1地震，迄今奪走至少1000條人命，另有1600多人受傷。這場是阿富汗20年來發生的最嚴重地震，目擊者宣稱，地震發生當下，許多正在睡覺的人就被倒塌的房屋活埋瓦礫堆下，「有幾架直升機過來，但不知道他們除了搬運屍體，還能做些什麼」。

阿富汗強震破1000死！　又遇暴雨土石流

阿富汗強震破1000死！　又遇暴雨土石流

花蓮清晨4.4地震　最大震度4級

花蓮清晨4.4地震　最大震度4級

花蓮縣一夜連3震　最大震度4級

花蓮縣一夜連3震　最大震度4級

花蓮縣凌晨規模3.7地震！最大震度4級

花蓮縣凌晨規模3.7地震！最大震度4級

關鍵字：

阿富汗地震

讀者迴響

熱門新聞

一張表看21家壽險公司「哪幾家瀕臨懸崖破產」

即／吃早餐慘丟命！台中男第二市場活活遭打死

大S、具俊曄家宴曝光！黑人范范見證

手搖飲連3天「珍奶免費喝」！

熱褲妹稱月入千萬　只拿10萬求交保

「睡同床卻沒撲過來」直男回5字！妹子：好痛心

台南美術館遭宗教團進攻！要求撤除「殭屍展」

沒開冷氣電費破萬！網抓「隱藏吃電怪物」：很多人不知道

男大生住宿「共用飛機杯」！結果全得菜花

恩恩爸遭質疑不直衝急診室　成大教授反擊

宗教團體盼停止殭屍展　美術館回應了！

台中遭撞準新娘仍開不了口　原訂明結婚

具俊曄親揭「大S婆媳關係」內幕

具俊曄放閃親吻照：她就像天使！　公開表白「熙媛我會珍惜妳」

犯法移工「擁孕妻開賓士」　在台極樂生活曝

更多

最夯影音

更多
熱褲妹搭小黃付不出220　狂call男網友撒嬌沒人理

熱褲妹搭小黃付不出220　狂call男網友撒嬌沒人理
露營夜晚遇「不速貓客」　毛手狂撥強行破帳闖入！

露營夜晚遇「不速貓客」　毛手狂撥強行破帳闖入！

熱褲妹稱懷孕打悲情牌　刺捕夢網卻成家屬惡夢

熱褲妹稱懷孕打悲情牌　刺捕夢網卻成家屬惡夢

具俊曄首公開娶大S甜蜜合照！　無名指刺婚戒：世上最幸福

具俊曄首公開娶大S甜蜜合照！　無名指刺婚戒：世上最幸福

客家精神！自救磨平拖鞋　砂輪機手工割紋路笑翻網

客家精神！自救磨平拖鞋　砂輪機手工割紋路笑翻網

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面