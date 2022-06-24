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台大醫學系「神鬼學生」鑽漏洞錄取　落榜頭氣炸！校方擬改規定

▲▼重傳logo。台大,台灣大學。（圖／資料照）

▲台灣大學校門口。（圖／資料照）

記者葉國吏／綜合報導　

台大醫學院學生在這次學測隱瞞身分再度報考錄取，結果讓應屆畢業生沒辦法考上，也讓這次台大醫學系出現缺額。根據了解，台大醫學系一直沒有開放備取，因此位居第51名的考生（落榜第一位）因此無法考上。未來吸學系將會討論是否增加備取生名額。

一名台大醫學系學生22日在Dcard發文表示，聽說系上有人因為想體驗面試快感所以重考，結果考上了，面試也順利通過，還有台大學生則留言透露，「聽說系方氣到發抖」。

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▲台大醫學生發文。（圖／翻攝自DCARD）

由於該名學生錄取佔了名額，導致今年醫學系入學人數出現缺額，加上台大醫學系自認是國內學生最想來的科系，所以長期僅列正取名單，認為所有學生只要考上都會來，不需要列備取。

沒想到今年卻被自己系上學生陰了，讓位居51名的學生因此落榜，台大醫學系今年也因此發生缺額。對此台大註冊組組長李宏森透露，該生自學測一路考到第2階段的筆試與面試，都符合學系錄取標準，被列為正取，代表台大醫學系考試機制公平、公正。

不過李鴻森也表示，該生雖重考且通過面試，系方與該生面談後確認放棄分發資格，目前較大影響是醫學系沒有列備取，位居第51名的考生就無法考上，未來醫學系也會討論，是否增加備取生名額。

 

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