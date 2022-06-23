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30名人妻組「不倫互助隊」掩護！丈夫回家品嘗：味道是一樣的

▲▼外遇前兆怎麼發現？美女律師開示。（圖／Pakutaso）

▲日本北關東地區近日曝光有「不倫互助會」。（圖／Pakutaso）

記者鄒鎮宇／綜合報導

日本北關東近日曝光地方人妻的偷情團隊「不倫互助會」，裡面的人妻們會互相幫忙隱瞞婚外情，讓對方可以安心地外出跟情人約會，成員年齡都在20至40歲之間，全盛時期有高達30多人。

日媒《マネー現代》報導，一位化名由美子的41歲女子表示，她是「不倫互助會」的核心成員，大約是5年前透過其他地方媽媽的關係加入，事後經過口耳相傳跟介紹，最多達到30多人，但現在數量有減少了一點。

對於被問到「對於背叛家人，會感到內疚嗎？」由美子立刻回，「通姦對於我們來說，是必要之惡」。

另名32歲人妻卡娜表示，互助會的人妻們會互相幫忙，可以幫忙製造出完美的不在場證明，如和外遇對象出去時，就會跟丈夫說是去找成員見面等。

▲▼外遇。（圖／免費圖庫pakutaso）

▲不倫互助會成員會事先學會對方的家常菜。（圖／免費圖庫pakutaso）

卡娜解釋，她會先跟丈夫介紹不倫互助會成員的朋友，讓老公以為她們兩人的關係很好，因此在外遇當天，她會將事先跟不倫互助會成員拍攝的照片發給老公，如此一來就不會被丈夫察覺。

一名37歲人妻亞由美表示，若外遇時出縣回家塞車、與外遇對象相處的時間過長，恐怕老公會先回到家中，因此將面臨晚餐來不及做好的困境，若購買現成的飯菜，就會被老公懷疑。

「不倫互助會」的成員都會聚集在一起，互相記錄對方在家中料理的味道，甚至連勾芡、咖哩是否要放紅蘿蔔等細節都會注意。

因此，亞由美外遇回家前，不倫互助會的成員會先到亞由美家中煮菜，等她到家後就可以讓丈夫享受熱騰騰的飯菜，且保證味道跟她自己煮是一模一樣的。

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