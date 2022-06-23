優人神鼓挑戰「雙劇場」異地即時共演！5G技術製作《轉山》首演

▲優人神鼓年度大戲《轉山》挑戰5G技術，同步跨域結合劇場+金瓜石演出場景，達成「雙劇場異地即時共演」的創舉。（圖／陳懷恩攝影／優人神鼓提供）

記者林育綾／台北報導

優人神鼓被紐約時報讚譽「多層次的美，精準的節奏」，近來將推出年度大戲《轉山》，挑戰5G技術，同步將金瓜石地質公園本山礦場的演出片段，遠距送到劇院舞台上，達成「雙劇場異地即時共演」的創舉，多層次的即時互動，為觀眾打造全新美學體驗，9月2日起在北中南巡迴演出。

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▲優人神鼓年度大戲《轉山》挑戰5G技術，同步跨域結合劇場+金瓜石演出場景，達成「雙劇場異地即時共演」的創舉。（圖／優人神鼓提供）

優人神鼓創辦人及導演劉若瑀表示，《轉山》有戲劇形式的表達，有舞蹈，也有優人拿手的鼓曲。「轉山」本是盛行於西藏莊嚴而神聖的儀式，人們相信繞著神山轉行，可以洗滌一生罪孽。

她也說，在此次作品的創作核心西藏文化與法脈傳承上，要特別感謝江敏吉大伏藏師、西藏文化顧問劉國威和魏心怡兩位老師。20年前全體優人親至岡底斯山，走過這趟神聖的《轉山》之旅，2022年優人則以劇代行，帶領觀眾一步步體驗靈魂本質。

▲20年前全體優人親至岡底斯山，走過神聖的《轉山》之旅，2022年以劇代行，帶領觀眾體驗靈魂本質。（圖／陳懷恩攝影／優人神鼓提供）

此次演出除了得到文化部5G科技跨域應用計畫補助，還有中華電信配合協助。中華電信台北營運處總經理許家村指出，5G的高傳輸低延遲的特性，對藝術表演者是至關重要的，這次《轉山》在新北市金瓜石、台北市兩廳院異地同步演出，「時間差」是要克服的難題，如今中華電信做到了，相信這是一個開始，未來藝術跟結合AR、VR和更多科技的應用，一定可以驚艷更多藝術展演愛好者。

▲《轉山》有戲劇形式的表達，有舞蹈，也有優人拿手的鼓曲。（圖／陳懷恩攝影／優人神鼓提供）

《轉山》9月2日在台北國家戲劇院世界首演，接著巡迴高雄衛武營國家藝術文化中心、臺中國家歌劇院。其中9月3日及4日兩場台北下午場次，則是挑戰運用5G技術，同步跨域結合金瓜石地質公園本山礦場的演出片段，將畫面即時送到劇院舞台上，達成「雙劇場異地即時共演」。

▲《轉山》配合文化部推動博物館及藝術5G科技跨域應用計畫的政策，獲得補助。（圖／優人神鼓提供）