澳洲打工超好賺？　他公開「血淚案例」搖頭：存3年輸台灣

▲許多人喜歡去澳洲打工度假，邊玩邊存錢。（示意圖／路透）

記者邱晟軒／綜合報導

近年來「台灣人赴澳打工度假」相當流行，不少年輕人選擇飛往遠在南半球的澳洲，一邊旅遊一邊打工賺錢，希望藉此快速存到人生第一桶金，不過澳洲打工真的有想像中那麼好嗎？對此，前桃園市議員王浩宇有不同的看法。

王浩宇今（23日）在個人臉書發文分享，表示自己有朋友時常會分享在澳洲打工好棒棒，而且薪資又很高，一小時薪水好幾百台幣，並且還會嘲笑在台灣工作領4萬的朋友。

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王浩宇指出，結果那位朋友工作、跳機了幾年後想要回來台灣，卻在返台前突然身體不適，被救護車緊急送醫，發現是得了闌尾炎，住院6天。

▲王浩宇透露朋友在澳洲打工的經驗。（圖／翻攝王浩宇臉書）

王浩宇表示，這位朋友在澳洲就醫的帳單高達40多萬，光是救護車就需要好幾萬，「結果工作三年到最後，存的錢比台灣的朋友還少。」

貼文曝光後，立刻引起許多網友熱烈討論，「我妹去澳洲3年，醫療費嚇死人」、「就一堆國外薪水好高高，但絕口不提稅收和醫療費用」、「薪水高是真的，但是醫療也超貴，記得朋友在澳洲拔了一顆牙150澳幣」、「在國外不能把救護車當計程車叫」、「台灣人有健保，真的很幸福」。

不過，也有部分網友抱持不同看法，「各有各的好，真的沒需要比較」、「尊重每個人的選擇，也不需要拿個案嘲笑對方」、「笑不出來，台灣的醫療便宜真的都是壓榨我們這些醫療人員來的」、「不對欸！薪資與醫療是兩個問題，不該混為一談」、「看到這個真的很不爽欸，你沒想過是台灣醫療太廉價嗎？」。